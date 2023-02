bp Energy Outlook 2023 explora las principales tendencias e incertidumbres en torno a la transición energética

El Energy Outlook de bp de este año explora las principales tendencias e incertidumbres que rodean a la transición energética hasta 2050. Los tres escenarios considerados en el Outlook (Net Zero, Accelerated, y New Momentum) se han actualizado para tener en cuenta dos acontecimientos importantes ocurridos el año pasado: la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación de la Inflation Reduction Act en Estados Unidos.

Estos escenarios están diseñados para explorar la variedad de posibles resultados para el sistema energético mundial en los próximos 30 años. Comprender este abanico de incertidumbres ayuda a bp a diseñar una estrategia sólida frente a las distintas velocidades y formas en que puede producirse la transición del sistema energético.

El economista jefe de bp, Spencer Dale, afirmó: "Las políticas energéticas mundiales y los debates de los últimos años se han centrado en la importancia de descarbonizar el sistema energético y en la transición hacia las cero emisiones netas. Los acontecimientos del año pasado nos han recordado a todos que la transición también debe tener en cuenta la seguridad y la asequibilidad de la energía. Cualquier transición energética exitosa y duradera debe abordar los tres elementos del llamado trilema energético: segura, asequible y con menos carbono".

Tres escenarios:

Accelerated y Net Zero exploran cómo los diferentes elementos del sistema energético podrían cambiar en vías de que logren reducciones sustanciales de las emisiones de carbono para 2050, en torno al 75% en Accelerated y más del 95% en Net Zero. Ambos escenarios asumen un endurecimiento significativo de las políticas climáticas a escala mundial. Net Zero también incluye un cambio en el comportamiento y las preferencias de la sociedad para apoyar aún más el crecimiento en eficiencia energética y la adopción de energías bajas en carbono.

New Momentum está diseñado para reflejar la trayectoria actual del sistema energético mundial. Para ello, tiene en cuenta el notable aumento de las ambiciones y promesas de descarbonización de los gobiernos que se ha producido en los últimos años. En este escenario, las emisiones mundiales de carbono alcanzan su punto máximo en la década de 2020 y en torno a 2050 se sitúan un 30% por debajo de los niveles de 2019.

Temas clave del Energy Outlook:

1. El presupuesto de carbono se está agotando. A pesar del notable aumento de las ambiciones de los gobiernos, las emisiones de CO2 han aumentado todos los años desde la COP de París de 2015 (bar 2020). Cuanto más se retrase la adopción de medidas decisivas para reducir las emisiones de GEI de forma sostenida, mayores serán probablemente los costes económicos y sociales resultantes.

2. El apoyo gubernamental a la transición energética ha aumentado en varios países, incluida la aprobación de la Inflation Reduction Act en Estados Unidos. Pero la envergadura del reto de la descarbonización sugiere que se necesita un mayor apoyo, incluidas políticas que faciliten una autorización y aprobación más rápidas de la energía y las infraestructuras con bajas emisiones de carbono.

3. La interrupción del suministro energético mundial y la consiguiente escasez de energía causada por la guerra entre Rusia y Ucrania aumentan la importancia de abordar los tres elementos del trilema energético: seguridad, asequibilidad y sostenibilidad.

4. La guerra tiene efectos duraderos en el sistema energético mundial. La mayor atención prestada a la seguridad del suministro energético aumenta la demanda de energías renovables de producción nacional y de otros combustibles no fósiles, lo que contribuye a acelerar la transición energética.

5. La estructura de la demanda de energía cambia en los tres escenarios, con una disminución de la importancia de los combustibles fósiles, sustituidos por una cuota creciente de energías renovables y por una electrificación cada vez mayor. La transición a un mundo con bajas emisiones de carbono requiere otras fuentes de energía y tecnologías, como el hidrógeno con bajas emisiones de carbono, la bioenergía moderna y la captura, uso y almacenamiento de carbono.

6. La demanda de petróleo disminuye a lo largo de las perspectivas, impulsada por un menor uso en el transporte por carretera a medida que mejora la eficiencia del parque automovilístico y se acelera la electrificación de los vehículos. Aun así, el petróleo seguirá desempeñando un papel importante en el sistema energético mundial durante los próximos 15-20 años en los tres escenarios.

7. Las perspectivas del gas natural dependen de la velocidad de la transición energética, ya que el aumento de la demanda en las economías emergentes a medida que crecen y se industrializan se ve compensado por la transición hacia fuentes de energía con menos emisiones de carbono liderada por el mundo desarrollado.

8. La reciente escasez de energía y la subida de los precios ponen de relieve la importancia de que la transición hacia el abandono de los hidrocarburos sea ordenada, de modo que la demanda de hidrocarburos disminuya en consonancia con la oferta disponible. El declive natural de las fuentes de producción existentes implica la necesidad de seguir invirtiendo en petróleo y gas natural durante los próximos 30 años, incluso en Net Zero.

9. El sistema energético mundial se descarboniza, liderado por el creciente dominio de la energía eólica y solar. La eólica y la solar representan la totalidad o la mayor parte del crecimiento de la generación de energía, ayudadas por la continua competitividad de los costes y una creciente capacidad para integrar altas concentraciones de estas fuentes de energía variable en los sistemas eléctricos. El crecimiento de la energía eólica y solar requiere una aceleración significativa de la financiación y la construcción de nuevas capacidades.

10. El uso de biocombustibles modernos (biomasa sólida moderna, biocombustibles y biometano) crece rápidamente, ayudando a descarbonizar sectores y procesos difíciles de descarbonizar.

11. El hidrógeno bajo en carbono desempeña un papel fundamental en la descarbonización del sistema energético, especialmente en procesos y actividades industriales y de transporte difíciles de descarbonizar. El hidrógeno bajo en carbono está dominado por el hidrógeno verde y el azul, y el hidrógeno verde va ganando importancia con el tiempo. El comercio de hidrógeno es una mezcla de gasoductos regionales que transportan hidrógeno puro y comercio marítimo mundial de derivados del hidrógeno.



12. La captura, el uso y el almacenamiento de carbono desempeñan un papel fundamental en las trayectorias de descarbonización rápida: capturan las emisiones de los procesos industriales, actúan como fuente de eliminación de dióxido de carbono y reducen las emisiones derivadas del uso de combustibles fósiles.

13. Para que el mundo logre una descarbonización profunda y rápida, se necesitan diversas técnicas de eliminación del dióxido de carbono, como la bioenergía combinada con la captura y el almacenamiento de carbono, las soluciones climáticas naturales y la captura directa de carbono en el aire con almacenamiento.