Si ya has terminado tu proceso de facturación, deberías recibir tu comprobante fiscal en formato digital en el correo electrónico proporcionado y siempre puedes revisar la transacción en tu historial una vez que recargues tu teléfono. Si no has terminado la transacción, puedes comenzar el proceso de nuevo. Si tras completar el proceso aún sigues sin recibir tu comprobante fiscal, puedes atender a la estación de tu consumo y solicitar asistencia para imprimir nuevamente tu factura.