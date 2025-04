PROMOCION DENOMINADA

A 1000 x HORA 2025

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

1. Nombre y domicilio del responsable de la promoción:

Central Buzz Comunicación, S. A. de C. V., Shakespeare 30, colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11590, Ciudad de México, México.

2. Bienes objeto de la promoción. Combustibles Gasolina y Diesel de la marca BP.

3. Incentivo que se ofrece en la promoción: Sujeto a los términos y condiciones de la promoción, el incentivo consistirá en una bonificación de 1,000 (un mil) puntos BPme Rewards. Habrá un ganador por cada hora entre las 2 estaciones participantes iniciando a las 8:00 y concluyendo a las 20:00 horas durante la vigencia de la promoción.

4. Vigencia y límites de la promoción

La promoción da inicio el 19 de abril de 2025 a las 8:00 horas y terminará el 11 de mayo del 2025 a las 20 horas.

5. Cobertura geográfica de la promoción:

La promoción tiene cobertura únicamente en Aguascalientes

6. Establecimientos participantes (Lugar donde se lleva a cabo la promoción)

Las estaciones participantes serán únicamente bp La Feria y bp Calvillo

7. Restricciones al consumidor:

No hay restricciones al consumidor respecto de la cantidad máxima de compra de los bienes promocionados.

8. PARTICIPANTES

8.1. Para participar en la presente promoción se requiere:

a) Ser mayor de edad.

b) Contar con una identificación oficial vigente y con fotografía,

c) Tener una cuenta activa en BPme Rewards o registrar una previo o durante la vigencia de la promoción.

d) Realizar dentro de un horario local de las 08:00 horas y hasta las 20:00 horas de cada día de vigencia de la promoción, una carga de Combustible en cualquiera de las estaciones participantes y registrar dicha compra en su cuenta BPme Rewards

e) Cumplir con todos los requisitos que establecen estos Términos y Condiciones.

9. Garantías

No se ofrecen garantías sobre los incentivos objeto de la promoción.

10. Número de boletos, cupones o contraseñas:

Debido a que no participa el azar, no se expiden boletos, cupones o contraseñas para poder participar.

11. Número total de premios:

En total se ofrecen 299 (doscientos noventa y nueva ) premios repartidos en las estaciones participantes según se detalla en la siguiente TABLA DE PREMIOS.

TABLA DE PREMIOS

Premio Especificaciones Cantidad total durante toda la promoción Puntos BPme Rewards 1,000 (un mil) que se abonaran a las cuentas de los usuarios BPme Rewards que resulten ganadores 299 (doscientos noventa y nueve) Horarios ganadores 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 hrs Promoción dura 23 días y se tendrán 13 ganadores por día

En la siguiente tabla se detalla la posición de transacciones ganadoras

12. Mecánica de la promoción.

A. Los participantes deberán realizar dentro de las estaciones bp participantes una carga de Gasolina Premium, Regular o Diesel de la marca bp, dentro de un horario de las 8:00 y hasta las 20:00 horas durante cualquiera de los días de vigencia de la promoción.

B. Una vez que el participante ha realizado su carga de combustible deberá presentar su cuenta de BPm Rewards al personal de la estación de servicio para registrar su recarga de combustible.

C. Cada recarga de combustible se irá registrando en el sistema de BPm Rewards

D. Si el cliente logra que su recarga sea uno de los números de transacción prestablecidos será acreedor a uno de los premios de mil (1,000) Puntos BPm Rewards

E. Cualquier participante puede ganar, uno de los premios de Puntos BPm Rewards

F. Los nombres de los probables ganadores serán publicados a partir de 23 de abril del 2025 y en forma sucesiva cada miércoles de cada semana de acuerdo con la vigencia de la promoción

13. Medios de comunicación y fechas para dar a conocer resultados y entrega de premios:

13.1. Los ganadores de premios en forma de Puntos BPm Rewards se darán a conocer a través del ticket de compra en forma inmediata y también serán publicados en la página www.bp.com.mx

14. Teléfono para información y aclaraciones, señalando el horario de atención.

1. Para información y aclaraciones al teléfono: 5522456586

2. Horario de atención de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas.

3. O al correo electrónico alejandra@centralbuzz.com.mx

TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCION

1. Los productos que participan en la promoción son únicamente los que se adquieran en las estaciones mencionadas

2. Las personas que de manera voluntaria deseen participar en la presente Promoción “a 1000 por hora”, aceptan dar lectura total al presente documento por lo que al registrarse y participar se entenderá que han leído y entendido totalmente la Mecánica, Los Términos, Las Condiciones y el Aviso de Privacidad respectivo y a su disposición en la liga: www.bp.com.mx/terminos, por lo que se compromete a cumplir con la Mecánica, los Términos y las Condiciones contenidos en este documento.

3. Del mismo modo manifiesta tener conocimiento y aceptar los términos y condiciones de BPme Rewards

4. Es derecho de cada participante estar debidamente informado en todo lo relacionado a esta promoción, por lo que se le recomienda que, en ejercicio de su derecho, se mantenga informado y actualizado de ésta, consultando regularmente la página de internet: www.bp.com.mx para conocer sus derechos y obligaciones adquiridas al participar en la presente promoción.

5. Cada transacción generada en cualquiera de las estaciones de servicio BP participantes que cumpla con los requisitos indicados deberá ser generado(a) durante la vigencia de la promoción.

6. La mecánica de participación se desarrollará solamente dentro de la Vigencia y horarios indicados.

7. Solo participan números de transacción de tickets generados durante la vigencia de la promoción y que hayan sido expedidos por cualquiera de las estaciones de servicio BP participantes.

8. Los participantes solo podrán ser acreedores hasta un máximo de 1 premio consistente en un premio de 1,000 (Un mil) puntos BPm Rewards durante toda la promoción.

9. Los Incentivos se entregan únicamente en territorio nacional y no son transferibles ni canjeables por dinero en efectivo ni por ningún otro medio.

10. Los Incentivos serán entregados de conformidad con lo establecido en el presente documento.

11. Únicamente participan mayores de 18 años.

12. El premio únicamente será entregado al ganador del mismo (no se aceptan cartas poder).

13. No podrán participar los empleados ni familiares hasta segundo grado de las empresas del mismo grupo de intereses de BP Estaciones y Servicios Energéticos, S.A. de C.V., ni los empleados de las agencias de publicidad o de servicios que mantengan una relación con las sociedades mercantiles antes referidas.

14. Los Incentivos indicados no incluyen ninguna otra prestación y/o servicio adicional o distinto a los estipulados o detallados por el responsable de la PROMOCIÓN y podrán ser sustituidos por otros de iguales o superiores prestaciones en caso de que no haya disponibilidad en el mercado.

15. El responsable de la PROMOCIÓN no será responsable por ningún daño, perjuicio o pérdida ocasionada al ganador o cualquier otro tercero en sus personas y/o bienes, debido a/o con motivo o en relación con el uso y goce de los Incentivos.

16. En caso de que el participante ganador del premio requiera realizar algún gasto inherente para su entrega, recolección, uso o para llevarlo consigo a su lugar de origen, tales como transporte, alimentos, hospedaje, combustible, seguros, peajes, limpieza y/o mantenimiento, y/o cualquier otro, correrán por su propia cuenta y no le serán reembolsables de forma alguna.

17. El responsable de la presente actividad promocional cuenta con infraestructura y seguridad en los servidores de almacenamiento, Seguridad informática, Firewall, WAF/SSL (Sitio seguro), no obstante no se hace responsable por las fallas ajenas que el sistema de participantes pudiera sufrir de manera temporal o definitiva, dentro de la vigencia de la presente actividad, en la prestación del servicio del canal electrónico utilizado o en caso de que sean resultado de causas de fuerza mayor tales como desastres naturales, contingencias sanitarias o cualesquiera otra que no estén en control directo del responsable de la PROMOCIÓN.

18. El Organizador no será responsable por fallas en los equipos de computación, de comunicación, de suministro de energía, de líneas telefónicas, de la red de Internet, ni por desperfectos técnicos, virus informáticos o cualesquiera otros programas o esquemas maliciosos que pudieran ocasionar pérdidas de información, robo o suplantación de identidad o interrupción de negocios; o acciones de terceros que pudieran perturbar el normal desarrollo de la PROMOCIÓN.

19. Derecho de eliminación de participaciones fraudulentas: El Organizador se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente PROMOCIÓN. El Organizador pretende que todos los usuarios participen en igualdad de condiciones y con estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ello, cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases, a sólo juicio del responsable de la promoción, dará lugar a la descalificación y anulación del usuario de esta PROMOCIÓN y Concurso.

20. Cuando por circunstancias no previstas, de caso fortuito o fuerza mayor que lo justifique, El responsable de la PROMOCIÓN podrá cancelar, suspender o modificar esta PROMOCIÓN, previa notificación a la autoridad competente.

21. BP Estaciones y Servicios Energéticos, S.A. de C.V. ni sus afiliadas, filiales, subsidiarias, accionistas, socios, empleados, factores y/o dependientes y no tendrán responsabilidad alguna en los registros de participación que pudieran perderse, retrasarse o sean dirigidos erróneamente, ni por causa de error tipográfico en las reglas o por cualquier otra causa de fuerza mayor o caso inesperado o fortuito.

22. En caso de que, por cualquier causa, el ganador de un premio no pudiera recoger, utilizar y/o hacer efectivo el premio obtenido por razones ajenas a la organizadora, a partir de la fecha en que se le notifique al participante el carácter de acreedor al premio, no tendrá derecho a exigir compensación alguna.

23. En caso de cualquier controversia, el consumidor se somete a la competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor, y/o la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero por razón de su domicilio presente o futuro.

24. Cualquier modificación a las presentes mecánicas, bases y condiciones será ajustada a la legislación vigente en la materia, dando el Aviso correspondiente a la Procuraduría Federal del Consumidor y debidamente comunicada a los consumidores participantes a través de los mismos medios de difusión de esta promoción comercial.

25. Autorización de Uso de Datos, Obra e Imagen:

· De así requerirse, el ganador se obliga a título gratuito a prestar su imagen y/o voz para la elaboración de material fotográfico, así como grabaciones de audio y video a utilizarse en los medios de comunicación que el responsable de la PROMOCIÓN y las marcas participantes juzguen convenientes.

· Al participar en esta PROMOCIÓN los participantes autorizan al responsable de la PROMOCIÓN a hacer publicidad de la PROMOCIÓN con su imagen y detalles de su participación a través de cualquier medio de comunicación que estime conveniente.

· Así mismo, se comprometen a firmar cualquier documento que el organizador estime pertinente para hacer uso de su obra, voz y/o imagen a través de cualquier medio de comunicación conocido o por conocerse.

· Los testimoniales de participación a que se hacen referencia en el párrafo anterior, serán propiedad exclusiva del responsable de la PROMOCIÓN y/o titular o licenciatario de las marcas de los productos cuya compra otorga el derecho a los interesados de participar, los cuales podrá difundir y utilizar de la manera que más convenga a sus intereses, sin que esto implique pago alguno a dichos participantes por su aparición en cualquier medio de comunicación.

· En caso de controversia o reclamo de por regalías por cualquiera de los participantes, las mismas se fijarán en un máximo total de (1) una UDA (unidad de medida de derechos de Autor) Vigente para la Ciudad de México, por cada mes de uso de estas en cualquier medio.