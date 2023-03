bp pulse s'associe à la Compagnie de Phalsbourg pour entrer sur le marché français

bp pulse, l'un des principaux réseaux publics de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques (VE), va entrer sur le marché français en s'associant à la Compagnie de Phalsbourg, un acteur clé et innovant de l'immobilier français.

Les deux sociétés prévoient d'ouvrir plus de 25 nouveaux centres de recharge ultra-rapide pour véhicules électriques d'ici à 2025. Ces plateformes seront situées dans des centres commerciaux, bien souvent en périphérie de grandes villes et à proximité des principaux axes routiers, contribuant ainsi à la mise en place d'une infrastructure de recharge fiable et accessible aux conducteurs de véhicules électriques à travers tout le pays.

La France est un marché clé pour nous alors que nous continuons à étendre notre présence en Europe." Nous sommes ravis de nous associer à une entreprise aussi innovante que la Compagnie de Phalsbourg pour apporter nos solutions de recharge au marché français, et nous nous réjouissons de jouer un rôle dans la transition de la France vers des transports décarbonés." Stefan von Dobschuetz directeur général Europe, bp pulse

Chacun des nouveaux centres de recharge pour véhicules électriques sera doté d'une technologie de recharge de pointe, notamment de chargeurs ultra-rapides de 300 kW. Les conducteurs pourront ainsi recharger leurs véhicules rapidement et facilement, avec des temps de charge aussi courts que 15 minutes pour 160 km d’autonomie, selon le modèle du véhicule.

Ce projet intervient dans le cadre du programme de développement écologique « 1 000 / 100 000 » de la Compagnie de Phalsbourg. Ce plan prévoit le déploiement de plus de 1000 bornes de recharge électrique sur ses parkings et de 100 000 m2 de panneaux photovoltaïques qui auront, notamment, pour vocation d’alimenter ces bornes en circuit court. La Compagnie de Phalsbourg, dont l’excellence environnementale est un pilier depuis sa création, vise ainsi l’autonomie énergétique pour la plupart de ses sites et souhaite accompagner ses visiteurs vers la mobilité électrique.

Le positionnement RSE de nos retail parks de dernière génération, connus pour offrir une qualité architecturale, une ambition écologique et un bien-être des clients exceptionnels, sera encore accentué avec le programme inédit « 1 000 / 100 000 ». Dorénavant, nos sites produiront de l’électricité et deviendront des hubs de recharge pour véhicules électriques, participant ainsi à la transition vers une mobilité plus durable, plus sobre et plus propre. Nous nous réjouissons de développer ce projet aux côtés d’un acteur aussi engagé que bp pulse." Philippe Journo Président de la Compagnie de Phalsbourg

L'objectif est que les premiers sites soient opérationnels avant la fin de l'année 2023. Dans le cadre de cet accord, bp pulse et la Compagnie de Phalsbourg travailleront en étroite collaboration avec les autorités locales et toutes les parties prenantes pour s'assurer que les nouveaux hubs s'intègrent parfaitement dans leur environnement.

Ce partenariat a été établi dans le cadre d’une mission de développement à l’échelle nationale confiée à la société de conseil SAVILLS.