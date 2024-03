Castrol fête ses 125 ans et se tourne vers l’avenir avec une nouvelle stratégie

L’année 2024 marque une étape importante : le 125ème anniversaire de Castrol, leader mondial des lubrifiants, qui fait partie du groupe bp.

• Progresser : explorer des opportunités passionnantes et une voie de diversification progressive. Les initiatives de Castrol comprennent des solutions numériques et de service de bout en bout, ainsi que le refroidissement par immersion des centres de données et la gestion thermique des batteries. Cette approche avant-gardiste souligne l’engagement de Castrol à rester à la pointe de l’innovation.

• Evoluer : aider les clients industriels de Castrol et les machines dont ils dépendent à être plus performants, en améliorant l’efficacité de leurs opérations.

• Avancer : faire progresser les solutions de mobilité qui aident les personnes et les biens à se déplacer avec une plus grande efficacité grâce à des technologies innovantes et à un engagement en faveur des principes de circularité.

Déjà en action

Le monde de la mobilité est en train de changer, et Castrol a le potentiel pour contribuer à ce changement. Pour signaler ce changement et refléter sa nouvelle orientation, Castrol a renouvelé sa marque emblématique en 2023.

Pour continuer à être à la pointe de l’innovation et se préparer à l’avenir, Castrol investit davantage dans ses centres technologiques mondiaux en Chine, en Allemagne et aux Amériques, et prévoit un investissement de 60 millions $ dans un nouveau centre de test de batteries de véhicules électriques (VE) et un laboratoire d’analyse de pointe au Royaume-Uni.

Dans le cadre du pilier « Avancer » de sa stratégie, Castrol a déjà lancé une gamme de fluides pour véhicules électriques Castrol ON, notamment des fluides de transmission automatique, des fluides thermiques, et des graisses pour véhicule électrique. Le marché croissant des véhicules électriques coexistera très probablement pour encore de nombreuses années avec celui des moteurs à combustion interne (ICE) et d’hybrides pour lesquels la demande se maintiendra. Castrol a pour objectif de continuer à améliorer l’efficacité des véhicules à moteur à combustion interne et des véhicules hybrides avec pour but d’ouvrir la voie dans le domaine des fluides pour véhicules électriques.

Castrol se concentrera également sur le lancement de produits et d’offres plus circulaires en réutilisant les huiles de base, lesquelles sont utilisées comme principal ingrédient constitutif des lubrifiants. Le fluide de transmission automatique plus circulaire a déjà été testé dans un environnement extrême, Jaguar TCS Racing l’ayant utilisé avec succès dans ses voitures de course de Formule E lors de l’E-Prix de Monaco 2023.

Avec le pilier « Evoluer » de sa stratégie, Castrol aidera ses clients industriels à créer plus d’efficacité, à stimuler la productivité, à assurer la circularité et à générer de la valeur. Castrol fournit les secteurs de l’automobile, de la fabrication de machines, de la robotique, de l’aérospatiale et de l’éolien et, en 2023, s’est associé à SKF pour élargir son offre « Oil as a Service » (huile en tant que service) à l’industrie métallurgique. Cela permet de réutiliser le fluide/lubrifiant et de réduire ainsi sa consommation tout en améliorant les performances de la machine.

Castrol a également entamé une collaboration de recherche avec le Media Lab du Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour soutenir son programme de charge utile AstroAnt. Les AstroAnts constituent un essaim robotique miniature connu pour effectuer des inspections et des tâches de diagnostic sur les surfaces externes des engins spatiaux, des rovers et des atterrisseurs. Castrol travaillera en étroite collaboration avec le MIT Media Lab pour tester les lubrifiants de qualité spatiale afin qu’ils résistent à l’environnement extrême de la surface lunaire.

Alors que les piliers « Avancer » et « Evoluer » de la stratégie Castrol se concentrent sur le renforcement et la croissance des domaines existants de l’entreprise, ses initiatives « Progresser » ouvrent de nouveaux domaines dans lesquels Castrol possède les connaissances, les capacités et l’expertise nécessaires pour réussir. Castrol a identifié la gestion thermique et la diversification dans les solutions de refroidissement des centres de données comme de nouvelles opportunités de croissance. L’effort d’accélération de Castrol en faveur de l’adoption du refroidissement par immersion pour des opérations plus efficaces et plus durables dans les centres de données prend de l’ampleur avec GRC, Hypertec, Submer et les équipementiers de matériel informatique qui approuvent l’utilisation des fluides de refroidissement par immersion Castrol ON.