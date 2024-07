Développer l’électromobilité longue distance VINCI Autoroutes confie à bp pulse le déploiement et l’exploitation de 9 stations de recharge électrique sur des aires de repos

Alors que 100% des aires de services sont équipées de stations de recharge électrique, VINCI Autoroutes renforce son offre de points de recharge électrique en déployant de nouvelles stations de recharge électrique sur les aires de repos de son réseau. Le déploiement et l’exploitation de 9 nouvelles stations de recharge rapide ont été confiés, après appels d’offres, à l’opérateur bp pulse. Situées sur les autoroutes A10, A11 et A71, 2 stations seront progressivement mises en service au cours de l’été, 7 autres d’ici la fin de l’année. VINCI Autoroutes et bp pulse contribuent ainsi à développer le nombre de bornes de recharge rapide mis à la disposition des conducteurs de véhicules électriques sur les autoroutes afin de les accompagner tout au long de leurs trajets longue distance.



« 100% des aires de services du réseau VINCI Autoroutes proposent depuis l’été 2023 des stations de recharge pour accompagner les électromobilistes dans leurs déplacements, permettant ainsi notamment les déplacements longue distance. Nous devons poursuivre ces déploiements pour accompagner la croissance du nombre de véhicules circulant sur notre réseau et être au rendez-vous lors des périodes de fort trafic » souligne Raphaël Ventre, directeur Marketing et Services de VINCI Autoroutes . « C’est pourquoi nous souhaitons également proposer dès à présent des points de recharge sur nos aires de repos. De nouvelles aires seront prochainement équipées pour un total de 350 points de charge supplémentaires, ce qui permettra de porter notre offre à plus de 1 800 points de charge dès cet été sur notre réseau. »

« Nous sommes particulièrement heureux de concrétiser ces premières installations de bornes de recharge ultra-rapides bp pulse sur le réseau VINCI Autoroutes. S’appuyant sur ses solides moteurs de croissance, bp se transforme pour devenir un énergéticien intégré. En complément des activités bas carbone dans lesquelles nous sommes également présents sur le marché français - biocarburants et énergie solaire avec Lightsource bp - le développement de l’électromobilité via notre réseau bp pulse sera essentiel pour continuer à apporter des solutions multi-énergies à nos clients et atteindre notre objectif de neutralité carbone en France et dans le monde », déclare Franck Tiravy, Président de bp France.

Le service client bp pulse sera disponible 24h/24 pour renseigner les utilisateurs des bornes de recharge et répondre à leurs questions. Ce service sera assuré en 4 langues (Français, Anglais, Espagnol et Allemand). Les stations des Dix-Sept Setiers et de Ver-lès-Chartres Les Souchets, toutes deux situées sur l’autoroute A11 dans le département d’Eure-et-Loir comporteront des places adaptées aux véhicules longs tels les camionnettes et véhicules tractant des caravanes.

A propos de VINCI Autoroutes



Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions de clients sur le réseau de ses six sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos et Duplex A86. Partenaire de l’Etat et des collectivités territoriales, VINCI Autoroutes dessert en France 7 régions, 45 départements, 14 métropoles, plus d’une centaine de villes de plus de 10 000 habitants et des milliers de communes rurales situées à proximité de son réseau concédé.Chiffres clés : Réseau de 4 443 km d'autoroutes – 181 aires de services - 266 aires de repos – 324 gares de péage.Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, facebook.com/VINCIAutoroutes, X @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au 3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel)



A propos de bp pulse

bp pulse est l'activité de recharge de véhicules électriques (VE) de bp. C’est l'un des principaux réseaux publics de recharge rapide et ultra-rapide de VE au Royaume-Uni et il exploite le plus grand nombre de sites sous la marque Aral pulse en Allemagne.

Le parcours de bp en matière de recharge de VE a commencé en 2018 avec l'acquisition de Chargemaster Ltd au Royaume-Uni. Rebaptisée bp pulse, sa présence s'est rapidement étendue à travers le monde en Chine, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Axée sur la recharge rapide et fiable, bp pulse déploie des points de charge pour les consommateurs et les flottes commerciales là où ils en ont besoin - à la maison, à destination, au dépôt et en déplacement - y compris dans les stations-service bp.

La recharge des véhicules électriques est l'un des principaux moteurs de croissance dans le cadre de la transformation de bp en une entreprise énergétique intégrée. L'entreprise a pour objectif d'étendre son réseau de bornes de recharge publiques pour VE à plus de 100 000 dans le monde d'ici à 2030. https://www.bp.com/bp-pulse-fr