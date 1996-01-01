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株式の状況

株式・株価の最新状況株式・株価の最新状況は、Yahoo!ファイナンスのページ（クリックにより別ウィンドウが開きます）よりご確認いただけます。

 

Yahoo! ファイナンス

 

株式の状況

2022年12月31日現在

　発行可能株式総数 　118,000,000株　
2 　発行済株式の総数 　22,975,189株　
　株主数 　10,227名　
大株主の状況

2022年12月31日現在

  株主名 当社への出資状況
株式数（百株） 出資比率（％）
1 　カストロール・リミテッド 12,234,273　 53.29%　
2 　ティー・ジェイ株式会社 2,661,748　 11.59%　
3 　日本自動車整備商工組合連合会 1,144,512　 4.99%　
4 　日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 660,600　 2.88%　
5 　株式会社日本カストディ銀行（信託口） 135,200　 0.59%　
6 　鈴木 育男 110,000　 0.48%　
7 　三島　泰 101,400　 0.44%　
8 　株式会社SBI証券
 59,566　 0.26%　
9 　長妻　和男 50,000　 0.22%　
10 　鈴木　康友 35,200　 0.15%　
所有者別株式分布状況

2022年12月31日現在

所有者 株式数 構成比（％）
　外国人 12,453,468　 54.20%　
　その他の国内法人 4,003,548　  17.43%　
　個人・その他 5,555,303　 24.18%　
　金融機関 846,100　  3.68%　
　証券会社 116,770　 0.51%　