株式・株価の最新状況株式・株価の最新状況は、Yahoo!ファイナンスのページ（クリックにより別ウィンドウが開きます）よりご確認いただけます。
2022年12月31日現在
|1
|発行可能株式総数
|118,000,000株
|2
|発行済株式の総数
|22,975,189株
|3
|株主数
|10,227名
2022年12月31日現在
|株主名
|当社への出資状況
|株式数（百株）
|出資比率（％）
|1
|カストロール・リミテッド
|12,234,273
|53.29%
|2
|ティー・ジェイ株式会社
|2,661,748
|11.59%
|3
|日本自動車整備商工組合連合会
|1,144,512
|4.99%
|4
|日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
|660,600
|2.88%
|5
|株式会社日本カストディ銀行（信託口）
|135,200
|0.59%
|6
|鈴木 育男
|110,000
|0.48%
|7
|三島 泰
|101,400
|0.44%
|8
| 株式会社SBI証券
|59,566
|0.26%
|9
|長妻 和男
|50,000
|0.22%
|10
|鈴木 康友
|35,200
|0.15%
2022年12月31日現在
|所有者
|株式数
|構成比（％）
|外国人
|12,453,468
|54.20%
|その他の国内法人
|4,003,548
|17.43%
|個人・その他
|5,555,303
|24.18%
|金融機関
|846,100
|3.68%
|証券会社
|116,770
|0.51%