Air bp retorna à LABACE e anuncia o início das operações de um novo ponto de suprimento no Estado de São Paulo

Durante o evento, a Air bp tem o prazer de anunciar o início das operações de um novo ponto de suprimento, localizado em Paulínia, no interior de São Paulo. Com inauguração prevista para o final de 2023, o hub aumentará a flexibilidade logística e oferecerá mais opções para os clientes, atendendo assim a crescente demanda do mercado de aviação paulista e do Centro-Oeste brasileiro, uma importante região para o segmento agro. O empreendimento terá um papel fundamental na geração de sinergia para os negócios da bp no Brasil, apoiando a integração entre outros negócios de combustíveis da bp, otimizando a distribuição e aumentando a flexibilidade no atendimento ao cliente.

“Estamos muito orgulhosos deste novo ponto de suprimento no interior de São Paulo. Além da nossa tradicional excelência em atendimento e segurança nas operações, vamos oferecer maior eficiência logística e melhor entrega para nossos clientes" Ricardo Paganini, presidente da Air bp para América do Sul.

De acordo com a nova estratégia da Air bp, lançada em 2022, o Brasil é um dos países foco para investimentos e crescimento, sendo assim, um dos mercados prioritários da empresa.

Os investimentos da Air bp no País incluem também um projeto de abastecimento no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para atender voos gerais e comerciais, com previsão de início das operações para 2024. Os dois projetos totalizam um investimento de aproximadamente R$ 50 milhões. A Air bp é um dos maiores players do Brasil e está presente em 40 localidades, incluindo Guarulhos (São Paulo), Viracopos (Campinas) e Galeão (Rio de Janeiro).



Papel do SAF na transição energética

O objetivo da Air bp é ser um parceiro preferencial para a aviação sustentável. A empresa acredita que o SAF é atualmente a opção mais viável para ajudar a cumprir a ambição net zero da indústria a curto e médio prazo. No início deste ano, a Air bp anunciou a primeira venda de SAF com Certificação Internacional de Sustentabilidade e Carbono (ISCC) a partir da refinaria da bp em Castellón, na Espanha. O voo foi efetuado pela LATAM Cargo Chile de Zaragoza, na Espanha, para a América do Norte. O ISCC EU SAF fornecido pela Air bp é feito a partir de matéria-prima sustentável à base de resíduos, e foi adquirido pela refinaria de Castellón e coprocessado juntamente com combustível fóssil. A Air bp tem possibilitado voos de teste inovadores e investindo em alternativas sustentáveis desde 2008.

Sobre a Air bp

Como divisão de aviação da bp, a Air bp é um dos principais fornecedores mundiais de produtos e serviços de combustível para aviação. Há mais de 90 anos que investe na indústria da aviação para que as pessoas voem em segurança em todo o mundo. Em 2019, fornecemos mais de 6,7 milhões de galões de combustível para a aviação, abastecendo mais de 7.000 voos por dia em mais de 700 locais espalhados por 55 países - ou seja, mais de cinco aviões por minuto.

Entre os clientes da Air bp estão companhias aéreas comerciais, militares, proprietários de aeronaves privadas e de negócios, aeroportos e operadores de aeródromos. A Air bp tem uma vasta gama de serviços para apoiar a sua oferta de combustível, incluindo a concepção, construção e operação de instalações de abastecimento. Oferece também consultoria técnica e formação, soluções de baixo carbono e plataformas digitais inovadoras para aumentar a eficiência e reduzir o risco.



