Comunidade

Por isso, nossos esforços são voltados a potencializar impactos positivos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável dessas regiões e para mitigar eventuais impactos negativos, por meio da geração de empregos, do aumento da receita fiscal, de oportunidades de negócios para fornecedores e comércio locais e do apoio a iniciativas para o desenvolvimento comunitário.

O engajamento com as comunidades se dá por meio de um diálogo transparente, com respeito às culturas e diversidades locais. Utilizamos canais de comunicação que levam informações sobre as atividades da bp. Permitimos que, através desse conhecimento, as comunidades na área de influência das nossas operações possam avaliar e compreender o que estamos fazendo. Essa abordagem ajuda a construir relações de longo prazo que são fortes e mutuamente benéficas, além de permitir que divergências sejam resolvidas de forma construtiva.