1957

Instalação da Fábrica Castrol no país.

1970-1980

Atuação no setor de Exploração & Produção através de contratos de risco.

1999

Campanha exploratória na Bacia do Foz do Amazonas (até 2005).

2002

Início das atividades da Air bp.

2008

Primeira empresa internacional de energia a investir no etanol brasileiro. Aquisição de 50% da Tropical Bioenergia, no estado de Goiás.

2011

Formação do negócio de upstream com 10 concessões.

Primeira campanha exploratória (até final de 2013).

Aquisição de 100% da Unidade Tropical e das unidades Itumbiara (GO) e Ituiutaba (MG), para produção de etanol de cana-de-açúcar.

2013

Aquisição de oito blocos na 11ª Rodada de Licitações.

Formação da NFX, joint venture entre a bp e Prumo Logística, para comercialização de combustíveis marítimos.

2015

Aprovação da parceria com a Petrobras em cinco blocos na Bacia Potiguar, dois em Barreirinhas e dois no Ceará.

2016

Inicio das Operações do Terminal Marítimo da NFX.

2017

bp se une à Copersucar em uma joint venture, formando a Opla, para operar um dos mais relevantes terminais de armazenamento e distribuição de etanol do Brasil, localizado em Paulínia (SP).

2017/18

Aquisição de três blocos na 3ª e 4ª rodadas de partilhas de produção do pré sal e de dois blocos na 15ª rodada de contratos de concessão.

2019

Inicio das operações da bp comercializadora de energia.

A BP Biocombustíveis estabelece um JV com a Bunge, formando uma das empresas líderes no mercado brasileiro de etanol, bioeletricidade e açúcar com 11 unidades em 5 estados, a BP Bunge Bioenergia.

2021

GNA inicia operação comercial de sua primeira termelétrica no Porto do Açu (RJ)



2022

Aquisição do Bloco Bumerangue (Bacia do Pré-Sal de Santos) na primeira rodada de Oferta Permanente de Partilha de Produção (OPP).

2023



Aquisição do bloco exploratório Tupinambá no leilão de rodada de Oferta Permanente de Partilha de Produção (OPP)

bp tem um novo parceiro na joint-venture Opla Logística. Ultracargo Logística, subsidiária da Holding Ultrapar Participações, adquiriu a participação da Copersucar.



2024



Em outubro, a bp adquiri os 100% da joint venture BP Bunge Bionergia e começa a operar como bp bioenergy





2025



GNA inicia operação comercial da GNA II, sua segunda termelétrica no Porto do Açu (RJ).

bp anuncia descoberta de hidrocarbonetos no poço exploratório Bumerangue.

Lightsource bp e Petrobras anunciam assinatura de parceria estratégica no segmento de energia renovável no Brasil.

