bp tem um novo parceiro na joint venture Opla

A Opla é o maior polo independente de etanol do Brasil. Localizada em Paulínia (SP), possui capacidade estática de tanques de 180.000 m3 e oferece soluções integradas de armazenagem e logística por meio dos modais ferroviário, dutoviário e rodoviário. A Opla é um ativo estratégico na cadeia de distribuição de etanol e derivados, com alto potencial de crescimento e geração de valor por meio da abertura do terminal a terceiros e ganhos relevantes de produtividade na utilização do ativo.

A bp, uma das principais empresas de energia do mundo, acaba de anunciar que a Ultracargo Logística, subsidiária da Holding Ultrapar Participações, tornou-se sua nova sócia na Opla Logística, operadora de um dos maiores terminais de etanol do Brasil. A Ultracargo é a maior empresa independente de armazenagem de granéis líquidos do Brasil. A Opla foi fundada em 2017 como uma joint venture 50:50 entre a bp e a Copersucar S.A. A Ultracargo adquiriu a participação da Copersucar.