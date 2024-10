bp bioenergy

Roberta Vieira - rvieira@tramaweb.com.br



Em conformidade com a Lei de Igualdade Salarial, divulgamos os Relatórios de Transparência Salarial e Critérios Remuneratórios do Ministério do Trabalho e Emprego. O relatório, baseado em dados de 2022, pode apresentar distorções devido ao agrupamento de funções. Reafirmamos nosso compromisso com Diversidade, Equidade e Inclusão através de iniciativas como o Programa Bem Plural, adesão ao Empresa Cidadã e o Pacto Global da ONU, visando promover igualdade e capacitação profissional.