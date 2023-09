Nossas marcas

bp Connect define o padrão para compras de conveniência na Nova Zelândia.



Do pão, leite e alimentos congelados aos seus lanches e bebidas favoritos, o bp Connect é o ponto de parada da Nova Zelândia para as necessidades diárias dos clientes. É a loja de conveniência do bairro onde tem sempre uma vaga de estacionamento disponível em frente à entrada



Para os clientes com pressa ou que precisam de um atendimento rápido, o Wild Bean Cafe na bp Connect está pronto e esperando – com uma xícara quente do seu café favorito – feito na hora por baristas treinados.



A bp Connect e a marca irmã bp 2go juntam mais de 200 lojas em toda a Nova Zelândia, que também oferecem uma gama de combustíveis – de 91 e 95 aos de primeira linha bp Ultimate 98 e bp Ultimate Diesel.