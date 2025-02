A Efen iniciou suas operações em 2016, após a conclusão da construção do seu Terminal de Combustíveis Marítimos do Açu (TECMA), localizado no Complexo Portuário do Açu, no estado do Rio de Janeiro.

Tendo como principais pilares a segurança e a flexibilidade operacional, com diferentes modalidades de entrega (ex-pipe e offshore), a Efen promove soluções customizadas e de qualidade ao cliente, o que contribui para conquistar a confiança dos principais agentes do segmento de exploração e produção de petróleo no Brasil.

Como resultado, a Efen vem aumentando significativamente sua presença no mercado em direção ao propósito de se tornar referência no fornecimento de combustíveis marítimos.