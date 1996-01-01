Petróleo e gás natural

Presente no país desde a década de 1970, a bp possui hoje 6 blocos em três diferentes bacias geológicas brasileiras. Atualmente, a bp é a companhia operadora em dois blocos: Bumerangue e Tupinambá (Santos). Os demais blocos são operados pela Petrobras.
Nosso foco estratégico
O principal foco da bp é na segurança, aplicando as melhores práticas da indústria, na proteção ao meio ambiente e na construção de relacionamentos sólidos com agentes da indústria.
É garantir operações seguras e confiáveis, ancorando-se em planos de proteção ambiental, técnicas de prevenção de acidentes, sistemas de gerenciamento operacional, tecnologias de ponta e engajamento com nossos stakeholders.
Estamos presentes em diversas localidades no país, abastecendo aeronaves comerciais e particulares.
A NFX é uma joint venture, cujo principal objetivo é importar e comercializar combustíveis marítimos, sob a marca bp marine.
A Castrol é líder mundial na fabricação, distribuição e comercialização de óleos lubrificantes premium.