Petróleo e gás natural

Presente no país desde a década de 1970, a bp possui hoje 10 blocos em três diferentes bacias geológicas brasileiras, sendo uma das empresas internacionais com o maior portfólio de exploração em águas profundas no país. Atualmente, a bp é a companhia operadora em cinco blocos: BAR-M-346 (Barreirinhas), C-M-755, C-M-793 (Campos), Pau Brasil and S-M-1500 (Santos). Os demais blocos são operados por parceiros.

Nosso foco estratégico



O principal foco da bp é na segurança, aplicando as melhores práticas da indústria, na proteção ao meio ambiente e na construção de relacionamentos sólidos com agentes da indústria.



Nossa prioridade

É garantir operações seguras e confiáveis, ancorando-se em planos de proteção ambiental, técnicas de prevenção de acidentes, sistemas de gerenciamento operacional, tecnologias de ponta e engajamento com nossos stakeholders.