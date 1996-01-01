Informações de navegação do site e cookies

Utilizamos cookies para coletar e analisar informações sobre o desempenho do nosso site e para permitir que ele funcione. Os cookies também permitem que nós e nossos parceiros exibamos anúncios relevantes quando você visita nosso site e outros sites de terceiros, incluindo redes sociais. Você pode optar por permitir todos os cookies clicando em “Permitir todos” ou gerenciá-los individualmente clicando em “Gerenciar preferências de cookies”, onde também encontrará mais informações.

Privacidade
Gerenciar suas preferências de cookies
Skip to main content
  1. Home
  2. Produtos e serviços
  3. Comercialização de energia

bp Comercializadora de Energia

Presente em 14 países, nosso negócio de comercialização de energia conecta a bp com mercados globais de petróleo, gás natural, biogás, energia elétrica, produtos químicos, ambientais e financeiros

Estamos entre as maiores empresas de comercialização de energia na América do Norte e somos um importante participante no mercado atacadista de energia elétrica dos EUA, realizando transações de energia física e financeira para apoiar nossos clientes. Atuamos em toda a cadeia de valor do setor de energia e temos profundo conhecimento e análise de dados em várias commodities e países.

 

No Brasil, nossa estratégia é ser o elo entre os geradores de energia e os consumidores, criando oportunidades para os clientes se beneficiarem de nossa capacidade de gerenciamento de riscos e portfólio de produtos diversificado. Nosso forte balanço financeiro e classificação de crédito nos permitem fornecer energia de várias fontes a preços competitivos, e nossas operações são sustentadas pelos mais altos padrões éticos e regulatórios. Para mais informações, envie um e-mail para: comercial.energia@bp.com.

Confira o fator de alavancagem

Conheça nossos outros serviços:

Combustíveis de aviação

Estamos presentes em diversas localidades no país, abastecendo aeronaves comerciais e particulares.

DCIM\100MEDIA\DJI_0282.JPG

Combustíveis marítimos

A NFX é uma joint venture cujo principal objetivo é importar e comercializar combustíveis marítimos, sob a marca bp marine.

Petróleo e gás natural

O nosso negócio de Produção e Operação é responsável por conduzir as atividades em exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil