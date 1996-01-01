Estamos entre as maiores empresas de comercialização de energia na América do Norte e somos um importante participante no mercado atacadista de energia elétrica dos EUA, realizando transações de energia física e financeira para apoiar nossos clientes. Atuamos em toda a cadeia de valor do setor de energia e temos profundo conhecimento e análise de dados em várias commodities e países.

No Brasil, nossa estratégia é ser o elo entre os geradores de energia e os consumidores, criando oportunidades para os clientes se beneficiarem de nossa capacidade de gerenciamento de riscos e portfólio de produtos diversificado. Nosso forte balanço financeiro e classificação de crédito nos permitem fornecer energia de várias fontes a preços competitivos, e nossas operações são sustentadas pelos mais altos padrões éticos e regulatórios. Para mais informações, envie um e-mail para: comercial.energia@bp.com.

