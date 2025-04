A companhia está construindo o maior parque termelétrico a gás natural da América Latina, localizado no Porto do Açu - RJ. Controlado pela Prumo, é um dos principais complexos portuários do Brasil, que oferece uma série de soluções logísticas para o mercado de óleo e gás brasileiro.

A bp é a fornecedora exclusiva do gás natural liquefeito, GNL que abastecerá o projeto. Em sua fase atual, o projeto compreende a implantação de duas térmicas movidas a gás natural (GNA I e GNA II) que, em conjunto, alcançarão 3 GW de capacidade instalada, além de um terminal de regaseificação de GNL, de 21 milhões de metros cúbicos/dia. A Siemens é a responsável pela construção das térmicas, pelo fornecimento de turbinas a gás e a vapor e caldeiras de resfriamento, bem como pela operação e manutenção das usinas. Já a SPIC Brasil traz toda a sua experiência em estratégia de operação e gestão de projetos de geração de energia no Brasil e no mundo.

Juntas, as duas usinas termelétricas gerarão energia suficiente para atender 14 milhões de residências, o equivalente ao consumo residencial dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo juntos.