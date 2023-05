Essa parceria 50:50 entre a bp e Ultracargo Logística, formada em 2017, fornece à bp uma capacidade adicional e estratégica de armazenamento distribuição de etanol. Ela nos permite conectar as unidades de produção a um dos principais polos logísticos de combustíveis e aos mercados consumidores.



Localizado estrategicamente em Paulínia (SP), e conectado a uma das mais relevantes refinarias de petróleo do país, a Opla otimiza a logística de etanol e proporciona ganhos de competitividade e flexibilidade no atendimento ao mercado. O terminal possui dez tanques, com capacidade total de armazenagem de 180 milhões de litros de combustível e capacidade de movimentação de 2,3 bilhões de litros por ano. Operando de forma multimodal, com acesso a rodovias, dutos e ferrovia dispõe do mais alto padrão de segurança.

Acreditamos que os biocombustíveis são uma das melhores soluções em larga escala para descarbonizar o setor de transportes. Além de fazer parte da nossa estratégia de negócio em energias renováveis, que hoje já possui operações relevantes em biocombustíveis e bioeletricidade, a Opla representa um passo importante na busca por nossa ambição de sermos neutros em carbono até 2050 ou antes.