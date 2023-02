bp Energy Outlook 2023 explora as principais tendências e incertezas em torno da transição energética

O economista-chefe da bp, Spencer Dale, diz que “as políticas e discussões globais sobre energia nos últimos anos têm se concentrado na importância de descarbonizar o sistema de energia e na transição para carbono neutro. Os eventos do ano passado serviram como um lembrete para todos nós de que a transformação também precisa levar em conta a segurança e a acessibilidade da energia. Qualquer transição energética bem-sucedida e duradoura precisa abordar todos os três elementos do chamado “trilema” da energia: a energia precisa ser segura, acessível e com baixo teor de carbono.

“Os eventos do ano passado destacaram a complexidade e a interconexão do sistema energético global. A ampliação do foco na segurança energética, como resultado da guerra Rússia-Ucrânia, tem o potencial de acelerar a transição energética à medida que os países buscam aumentar o acesso à energia produzida internamente, grande parte da qual provavelmente virá de fontes renováveis e outros combustíveis não fósseis. Mas os eventos também mostram como interrupções relativamente pequenas no fornecimento de energia podem levar a graves custos econômicos e sociais, destacando a importância de que a transição seja ordenada, de modo que a demanda por hidrocarbonetos caia de acordo com os suprimentos disponíveis”. Spencer Dale economista-chefe da bp