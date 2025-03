Air bp expande atuação no estado de São Paulo

A Air bp, um dos principais fornecedores mundiais de combustíveis de aviação, expandiu sua presença no estado de São Paulo com as inaugurações de novas unidades de abastecimento de aeronaves no Aeroporto de Congonhas, na capital, e no Aeroporto Internacional de São José dos Campos Prof. Urbano Ernesto Stumpf, assim como com o início da operação de querosene de aviação no terminal de distribuição da Opla, joint venture entre a empresa de energia bp e a Ultracargo Logística que detém o maior terminal independente de etanol do Brasil, em Paulínia. “As novas unidades de abastecimento marcam a nossa expansão no País e no mercado crescente do estado de São Paulo. É uma demonstração de que queremos ampliar ainda mais as nossas ofertas ao mercado, passando a atender localidades que se configuram como hubs logísticos nacionais e internacionais, onde poderemos oferecer nossos serviços diferenciados em termos de digitalização nas operações logísticas e no atendimento ao cliente”, afirma Ricardo Paganini, presidente da Air bp América do Sul.



Já o novo ponto de suprimento em Paulínia, interior do estado, aumenta a flexibilidade logística da Air bp, atendendo à crescente demanda do mercado de aviação paulista e do Centro-Oeste brasileiro, uma importante região para o segmento agro. O empreendimento terá um papel fundamental na integração entre outros negócios de combustíveis da bp, otimizando a distribuição e aumentando a flexibilidade no atendimento aos clientes.



A Air bp está investindo aproximadamente R$50 milhões nestes projetos de infraestrutura com o objetivo de expandir sua atuação no país. Atualmente, a companhia, braço de aviação da empresa de energia bp, está presente em mais de de 40 localidades no Brasil, incluindo os aeroportos de Guarulhos, Viracopos (Campinas) e Galeão (Rio de Janeiro). Isso faz parte da estratégia de redefinição da bp, na qual a companhia planeja realizar investimentos selecionados de alto retorno para construir sua presença, e o Brasil é considerado um centro de fornecimento resiliente para os mercados doméstico e global.