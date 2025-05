Comunicado oficial – Alerta de golpe

A bp Brasil informa que identificou a circulação de comunicações envolvendo o uso indevido de seu nome e identidade visual em falsas ofertas de emprego. Estão sendo encaminhadas mensagens a candidatos com promessas de contratação mediante a realização de cursos pagos e solicitação de depósitos via Pix.



A bp esclarece que não realiza qualquer cobrança em seus processos seletivos, tampouco solicita depósitos, pagamentos de taxas, cursos ou certificados como condição para participação em entrevistas ou etapas de recrutamento.



Todos os nossos processos seletivos são conduzidos de forma gratuita, ética e transparente, exclusivamente por meio de canais oficiais da companhia e LinkedIn. Conduzimos nossos processos unicamente pela ferramenta WorkDay e em contato com nossos recrutadores que tem e-mail de domínio @bp.com.



Reafirmamos nosso compromisso com a integridade, a segurança da informação e o respeito a todos os profissionais que interagem com a bp