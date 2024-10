01 de outubro de 2024 – A bp, um dos principais players do setor de energia no Brasil, concluiu a aquisição dos 50% de participação da Bunge em sua joint-venture bp Bunge Bioenergia S.A., uma das principais empresas líderes produtoras de biocombustíveis do país, que foi renomeada para bp bioenergy. Com a conclusão da aquisição, a bp se torna a única proprietária do negócio de cana-de-açúcar e etanol em escala industrial

Andres Guevara de la Vega, presidente da bp no Brasil, revela que a aquisição está em linha com a estratégia global da companhia e destaca a importância dos biocombustíveis para a bp.



"Ao assumir a propriedade total da bp bioenergy, estamos escalando o nosso negócio de bioenergia para nos ajudar a aproveitar o posicionamento estratégico do Brasil na produção de biocombustíveis", diz Guevara de la Vega