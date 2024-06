bp foundation anuncia doação de R$ 250 mil para o Rio Grande do Sul

A companhia também realizou uma campanha interna para arrecadação de donativos em todos os escritórios da bp no Brasil, com caixas de coleta para doações, que foram encaminhadas às bases dos Correios. Entre os itens doados estão água, alimentos da cesta básica, material de higiene pessoal seco, roupas de cama e de banho e ração.

A bp, um dos principais players do setor de energia no Brasil, anunciou que a bp foundation vai doar R$ 250 mil para o Rio Grande do Sul, que foi fortemente atingido pelas enchentes das últimas semanas. Os recursos serão destinados à ONG Ação da Cidadania, que está atuando na linha de frente para ajudar os municípios afetados.

BP Bunge realiza compra emergencial de água

A BP Bunge Bioenergia, joint-venture entre a bp e a Bunge que combina seus negócios de bioenergia e etanol de cana-de-açúcar no Brasil, também iniciou ações em prol da população afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A primeira consistiu na compra emergencial de 38 mil litros de água mineral enviados para o estado por meio dos Correios de São José do Rio Preto – SP ― cidade onde está instalada uma das sedes administrativas da companhia.

Já por meio do seu programa de voluntariado “Fazer o Bem Faz Bem”, colaboradores estão mobilizados em campanha de arrecadação de itens de necessidade básica para doação, como alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, peças de vestuário, calçados, brinquedos, cobertores, produtos de limpeza, ração para animais, além de roupas de cama e banho.

Todas as 11 usinas da BP Bunge instaladas em cinco estados brasileiros (GO, SP, MG, MS e TO) participam da campanha, que conta com apoio de órgãos públicos e organizações sociais locais para a destinação das doações arrecadadas.