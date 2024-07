Castrol comemora 125 anos e e olha para o futuro com uma nova estratégia.

A nova estratégia está alinhada com a recente atualização de posicionamento da empresa, que visa focar também em serviços, complementando sua oferta de produtos com alta tecnologia embarcada para todos os mercados de atuação da marca: desde o segmento de Energia, com destaque a ativos com operação em águas profundas, passando pela indústria automotiva, em que tem um forte recall de mercado, até além da atmosfera, onde está presente em equipamentos aeroespaciais.

A Castrol, líder mundial em lubrificantes premium e parte do grupo bp, comemora no dia 9 de março, 125 anos de sua fundação. Esse marco na história da empresa acompanha uma nova estratégia global, que se intitula como: Onward, Upward, Forward , que será adotada pela Castrol no mundo todo. Para celebrar a data, a empresa apresenta também um logo comemorativo especial de 125 anos que será utilizado ao longo de todo 2024 em eventos e patrocínios esportivos globalmente.

“O ano de 2024 começou marcante para Castrol no Brasil pois acabamos de lançar o primeiro Castrol Moto Service, localizado em São Paulo, atualizamos e reestruturamos todo o nosso posicionamento alinhado com o global, e agora, entramos em uma comemoração que será importante não só para o Brasil, mas para todas as unidades da Castrol no mundo. Temos uma projeção desafiadora de crescimento e com novidades em todas as nossas frentes de atuação, incluindo novos produtos para carros elétricos, parcerias exclusivas com grandes montadoras e expansão do nosso portifólio e das nossas operações no segmento de Energia” Fábio Teixeira country manager da Castrol no Brasil.

Enquanto celebra o histórico da marca, Castrol olha para o futuro, mantendo seu alinhamento com a visão global da bp de se tornar net zero até 2050, ou antes. Entre as suas muitas ambições tecnológicas, a Castrol pretende lançar globalmente produtos e ofertas mais circulares através da reutilização de óleos base, que são utilizados como principal ingrediente em lubrificantes. A companhia já declara o portifólio de fluidos submarinos como certificados Carbono Neutro e também identifica soluções de gerenciamento térmico e resfriamento de data centers como nova oportunidade de crescimento.

Perspectivas para o mercado brasileiro



No Brasil, presente desde 1956, a companhia aposta atualmente na diversificação de serviços: a empresa acabou de lançar o programa Castrol Moto Service, parceria com oficinas especialistas em manutenção de motos, cuja primeira unidade está localizada em São Paulo. A empresa projeta crescimento expressivo desse programa ao longo do ano, ampliando a capilaridade da rede de atendimento que inclui também a rede Castrol Auto Service (focada em carros de passeio) atualmente com mais de 100 pontos de atendimento diferenciado em todo o país, e em contínua expansão.Recentemente a empresa fez o lançamento do programa Garantia do Motor, sendo a única marca no segmento a oferecer garantia de reparo caso se confirme algum dano causado pelo óleo de motor, ao utilizar os produtos Castrol participantes, e de acordo com o regulamento.



Ainda em 2024, a Castrol também tem planos para o lançamento de novos produtos em diversos segmentos, incluindo carros, motos e transmissões. Já por meio de seu negócio voltado para o segmento marítimo e energia, Castrol atua no mercado brasileiro com um amplo portfólio de produtos e serviços de lubrificação premium, abrangendo ativos que operam desde a superfície até o fundo do mar, com foco em confiabilidade, melhoria operacional e sustentabilidade. A marca contabiliza 20 anos de presença no mercado de produção de petróleo e gás no ambiente submarino brasileiro, fornecendo fluidos hidráulicos de controle de produção submarina para operadores e OEMs, além de lubrificantes, topside e marítimos.

A História da marca



Sir Charles Wakefield fundou a CC Wakefield & Co – a empresa que se tornou Castrol – em 1899.Em 1909, a marca "Castrol" foi registada, tendo seu nome derivado dos seus ingredientes de óleo de rícino. A empresa é pioneira em óleos de motor melhorados com aditivos e desenvolveu o primeiro óleo de competição semissintético. Em 1968, Castrol GTX é o primeiro lançamento mundial da empresa e, em 1996, Castrol é pioneira em moléculas inteligentes com Castrol MAGNATEC. Em 2005, é lançado o Castrol EDGE, uma nova gama de óleos de motor sintéticos e em 2012 Castrol chega em Marte com o Mars Curiosity Rover, da NASA, uma de muitas missões históricas. Castrol lança uma nova embalagem com 20% a menos de plástico em 2017 e, em 2021, uma gama avançada de fluidos para transmissões, gestão térmica e lubrificantes para carros elétricos.





A empresa atende os setores automotivo, industrial de máquinas, robótica, aeroespacial e eólico e, em 2023, estabeleceu uma parceria com a SKF para ofertar o "Oil as a Service", focado para indústria metalúrgica. Isto permite a reutilização do fluido lubrificante, reduzindo o consumo e melhorando o desempenho das máquinas deste segmento.



Ainda no ano passado, a Castrol também iniciou uma colaboração de investigação com o Media Lab do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, apoiando assim o Programa AstroAnt. Os AstroAnts constituem um enxame robótico em miniatura feito para realizar inspeções e tarefas de diagnóstico nas superfícies externas de naves espaciais, sendo elas rovers e landers. A Castrol trabalha em intensa colaboração com o MIT Media Lab para testar lubrificantes, de qualidade espacial, que resistam ao ambiente extremo da superfície lunar.