bp anuncia descoberta de hidrocarbonetos no poço exploratório Bumerangue, na costa brasileira

A bp perfurou o poço exploratório pioneiro 1-BP-13-SPS no bloco Bumerangue, localizado na Bacia de Santos, a 404 km do Rio de Janeiro,
a uma profundidade de 2.372 metros. O poço foi perfurado a uma profundidade total de 5.855 metros.
O poço atingiu o reservatório à aproximadamente 500 metros abaixo do topo da estrutura e atravessou uma coluna de hidrocarbonetos
estimada em 500 metros, em um reservatório de carbonato pré-sal de alta qualidade, com uma extensão de área superior a 300 km2.
Os primeiros resultados de análise na sonda indicam níveis elevados de dióxido de carbono. A bp agora iniciará análises laboratoriais para caracterizar melhor o reservatório e os fluidos descobertos, que fornecerá informações adicionais sobre o potencial do bloco Bumerangue. Outras atividades de avaliação estão planejadas, sujeitas à aprovação regulatória.
A bp detém 100% de participação no bloco, com a Pré-Sal Petróleo S.A. como gestora do Contrato de Partilha de Produção. A bp adquiriu o bloco em dezembro de 2022, durante a Primeira Rodada de Oferta Permanente de Partilha de Produção da ANP, com termos comerciais muito favoráveis.
Gordon Birrell, vice-presidente executivo de Produção e Operações da bp, disse: “Estamos entusiasmados em anunciar esta descoberta significativa em Bumerangue, a maior da bp em 25 anos. Este é mais um sucesso em um ano que tem sido excepcional para nossa equipe de exploração, reforçando nosso compromisso com o crescimento de nossas atividades de upstream. O Brasil é um país importante para a bp, e nossa ambição é explorar o potencial de estabelecer um hub de produção significativo e vantajoso no país.”
Bumerangue é a décima descoberta da bp em 2025 até o momento. A bp já anunciou descobertas de exploração de petróleo e gás em: Beryl e Frangipani em Trinidade, Fayoum 5 e El King no Egito, Far South no Golfo da América, Hasheem na Líbia e Alto de Cabo Frio Central no Brasil, além de descobertas na Namíbia e Angola por meio da Azule Energy, sua joint venture 50-50 com a Eni.
A bp planeja aumentar sua produção global de upstream para 2,3-2,5 milhões de barris de óleo equivalente por dia em 2030, com capacidade para aumentar a produção até 2035. Este anúncio contém informações privilegiadas. A pessoa responsável por organizar a divulgação deste anúncio em nome da BP p.l.c. é Ben Mathews, Secretário da Empresa.
