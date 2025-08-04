bp anuncia descoberta de hidrocarbonetos no poço exploratório Bumerangue, na costa brasileira

A bp anunciou hoje uma descoberta de petróleo e gás no bloco Bumerangue, em águas profundas na costa brasileira

A bp perfurou o poço exploratório pioneiro 1-BP-13-SPS no bloco Bumerangue, localizado na Bacia de Santos, a 404 km do Rio de Janeiro,

a uma profundidade de 2.372 metros. O poço foi perfurado a uma profundidade total de 5.855 metros.

O poço atingiu o reservatório à aproximadamente 500 metros abaixo do topo da estrutura e atravessou uma coluna de hidrocarbonetos

estimada em 500 metros, em um reservatório de carbonato pré-sal de alta qualidade, com uma extensão de área superior a 300 km2.

Os primeiros resultados de análise na sonda indicam níveis elevados de dióxido de carbono. A bp agora iniciará análises laboratoriais para caracterizar melhor o reservatório e os fluidos descobertos, que fornecerá informações adicionais sobre o potencial do bloco Bumerangue. Outras atividades de avaliação estão planejadas, sujeitas à aprovação regulatória.

A bp detém 100% de participação no bloco, com a Pré-Sal Petróleo S.A. como gestora do Contrato de Partilha de Produção. A bp adquiriu o bloco em dezembro de 2022, durante a Primeira Rodada de Oferta Permanente de Partilha de Produção da ANP, com termos comerciais muito favoráveis.