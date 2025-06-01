A preparação dos jovens selecionados nesta edição começou em março, com um curso online de 12 semanas, em parceria com a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que introduz conceitos de impacto social, energias renováveis, transição energética e competências globais. Ao final do programa, todos recebem o Advanced Certificate on Global Competence for Social Impact (Certificado Avançado em Competência Global para Impacto Social), um diferencial importante para o futuro acadêmico e profissional dos estudantes.
Maria Vitória Cinquini de Araújo, de Ituiutaba (MG), tem 15 anos e é uma das selecionadas. Ela embarca com o grupo para o Egito e vê a oportunidade como uma chance para ampliar sua visão de mundo. “Quero expandir meus horizontes, conhecer novas formas de pensar e me preparar para os desafios que virão. Acredito que a ciência, a tecnologia e o impacto social são caminhos para transformar o futuro. Fazer parte dessa jornada é um sonho que estou realizando”, diz.
Para Simone Guimarães, a iniciativa é uma forma concreta de contribuir com a construção de um futuro em que a energia das novas gerações será essencial para transformar o mundo.
O bp Global STEM Academies é uma das cinco iniciativas que integram o programa bp Global STEM Changemakers – uma parceria global entre a bp e a AFS focada em educação, sustentabilidade e STEM. Além do intercâmbio cultural, o programa inclui iniciativas voltadas à aceleração de jovens talentos, inovação em STEM para meninas, capacitação de educadores e participação juvenil em fóruns globais.
Desde 2018, esses programas já beneficiaram mais de 2000 jovens em todo o mundo. A meta é impactar 5.000 estudantes, consolidando o programa como uma referência global em educação transformadora e preparação de futuras lideranças para os desafios da transição energética
● Parceria: bp e AFS Intercultural Programs
● Participantes brasileiros: Dez jovens de dez estados diferentes
● Período de formação virtual: 8 de março a 7 de junho de 2025
Viagem internacional:
China: 6 de julho a 2 de agosto de 2025
Egito: 18 de julho a 16 de agosto de 2025
Certificação: Advanced Certificate on Global Competence for Social Impact (Universidade da Pensilvânia)
Público-alvo: jovens entre 15 e 17,5 anos, com interesse em STEM e impacto social
