Entre julho e agosto, dez estudantes brasileiros embarcam para China e Egito com bolsas integrais do programa bp Global STEM Academies, realizado em parceria com a AFS. A iniciativa contribui para a formação de jovens líderes preparados para os desafios do futuro



São Paulo, junho de 2025 – Como parte de sua estratégia global de sustentabilidade, que reconhece a educação como um fator essencial para um futuro mais justo, a bp, empresa global de energia integrada, apoia o programa Global STEM Academies, realizado em parceria com a AFS Intercultural Programs , organização internacional sem fins lucrativos, que oferece bolsas de estudo e intercâmbio internacional a jovens de 15 a 17 anos com interesse em ciência, tecnologia e impacto social.



Neste ano, o programa selecionou dez estudantes brasileiros para uma experiência internacional que combina formação virtual e imersão acadêmica com foco em STEM (acrônimo em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Cinco jovens viajarão para a China, de 6 de julho a 2 de agosto de 2025, e cinco para o Egito, de 18 de julho a 16 de agosto de 2025. Em ambos os destinos, eles participarão de quatro semanas de atividades acadêmicas e culturais, incluindo aulas, visitas técnicas e projetos práticos ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.



A presença de dez jovens brasileiros entre os 150 selecionados globalmente reforça o compromisso da bp com o Brasil - um dos mercados estratégicos para a companhia - e com o desenvolvimento das comunidades onde atua

“Investir na formação de jovens talentos brasileiros é também uma forma de fortalecer o ecossistema de inovação e diversidade que será essencial para enfrentar os desafios energéticos do futuro. A bp acredita que contribuir para o desenvolvimento das comunidades em que está presente é fundamental para construir um futuro mais justo, seguro e sustentável" Simone Guimarães Diretora de Comunicação e Assuntos Externos da bp no Brasil

A preparação dos jovens selecionados nesta edição começou em março, com um curso online de 12 semanas, em parceria com a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que introduz conceitos de impacto social, energias renováveis, transição energética e competências globais. Ao final do programa, todos recebem o Advanced Certificate on Global Competence for Social Impact (Certificado Avançado em Competência Global para Impacto Social), um diferencial importante para o futuro acadêmico e profissional dos estudantes.

Maria Vitória Cinquini de Araújo, de Ituiutaba (MG), tem 15 anos e é uma das selecionadas. Ela embarca com o grupo para o Egito e vê a oportunidade como uma chance para ampliar sua visão de mundo. “Quero expandir meus horizontes, conhecer novas formas de pensar e me preparar para os desafios que virão. Acredito que a ciência, a tecnologia e o impacto social são caminhos para transformar o futuro. Fazer parte dessa jornada é um sonho que estou realizando”, diz. Para Simone Guimarães, a iniciativa é uma forma concreta de contribuir com a construção de um futuro em que a energia das novas gerações será essencial para transformar o mundo.



“Formar jovens líderes conscientes e preparados para atuar em um mundo em constante transformação é fundamental. Ao investirmos em educação de qualidade e promovermos o intercâmbio cultural e científico, reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento de competências essenciais em pessoas que podem atuar como agentes de transformação em suas comunidades e no mundo” Simone Guimarães Diretora de Comunicação e Assuntos Externos da bp no Brasil