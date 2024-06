A bp acordou adquirir os 50% de participação da Bunge em sua joint-venture bp Bunge Bioenergia S.A., uma das principais empresas líderes produtoras de biocombustíveis do Brasil. Após a conclusão, a bp vai se tornar a única proprietária do negócio de cana-de-açúcar e etanol em escala industrial, que permitirá à companhia acelerar a geração de valor por meio da integração de suas capacidades comerciais e tecnológicas.

O valor da empresa a ser adquirida é de aproximadamente US$ 1,4 bilhão. A aquisição resultará na consolidação de 100% dos resultados financeiros da empresa, incluindo dívida líquida de aproximadamente US$ 0,5 bilhão e obrigações de arrendamento de aproximadamente US$ 0,7 bilhão.

A aquisição está de acordo com o retorno esperado da bp para bioenergia de mais de 15% e está totalmente enquadrada dentro da estrutura de disciplina financeira da companhia, incluindo metas de investimento de cerca de US$ 16 bilhões em 2024 e 2025.



Após a conclusão, a bp terá capacidade para produzir cerca de 50 mil barris por dia de etanol equivalente a partir da cana-de-açúcar por meio das 11 unidades agroindustriais da bp Bunge Bioenergia em cinco estados brasileiros. A empresa atua com um modelo de negócios integrado que abrange toda a cadeia produtiva até a comercialização de etanol e açúcar. A bp acredita que a propriedade também oferecerá o potencial para desbravar novas oportunidades de crescimento na região e para desenvolver novas plataformas para a bioenergia, como o etanol de segunda geração, o combustível de aviação sustentável (SAF) e o biogás.



Foco nos planos de desenvolvimento de biocombustíveis Paralelamente a esta aquisição, a bp está revendo globalmente os planos para o desenvolvimento de novos projetos de biocombustíveis, como SAF e diesel renovável, nas suas instalações existentes, interrompendo o planejamento de dois potenciais projetos, ao mesmo tempo em que reavalia outros três em outros países. Isto está alinhado com o esforço da companhia para simplificar o seu portfólio, concentrando-se em valor e retorno financeiro dos ativos.



Emma Delaney, vice-presidente executiva do segmento de clientes e produtos da bp, afirma: "A bp Bunge Bioenergia é amplamente reconhecida como uma das líderes no setor. Estou entusiasmada com a oportunidade da bp de agregar ainda mais valor às nossas capacidades comerciais e tecnológicas. A bp entrou de forma pioneira no negócio de bioenergia no Brasil e esperamos continuar a crescer e desenvolver no país.



“Estamos focando nossos planos no desenvolvimento de novos projetos de biocombustíveis impulsionados pela busca de valor. Tomadas em conjunto, estas mudanças podem nos permitir alcançar o crescimento e os retornos que esperamos do negócio de biocombustíveis, mas de uma forma mais simples e mais focada. Isto está totalmente alinhado com as prioridades da bp em focar no negócio e no aumento do retorno aos acionistas.” Emma Delaney vice-presidente executiva do segmento de clientes e produtos

Espera-se que esta aquisição e o foco em projetos-chave de produção de biocombustíveis apoiem o crescimento contínuo do negócio estratégico de bioenergia da bp, que inclui biocombustíveis e biogás. Eles contribuem para as metas inalteradas da bp para 2025 de entregar cerca de US$ 2 bilhões de EBITDA em bioenergia e US$ 3-4 bilhões em todos os seus pilares de crescimento da transição energética. Sujeita a aprovações regulatórias, a transação está prevista para ser concluída até o final de 2024.

Notas aos editores: A bioenergia é um dos cinco pilares de crescimento da transição energética da bp e inclui biocombustíveis líquidos para veículos, combustíveis sustentáveis para aviação e marítimos e biogás.

O desempenho da BP Bunge Bioenergia continuará a ser reportado no segmento de negócio de Clientes, na área de conveniência & mobilidade (C&M).

A bp está trabalhando para expandir os seus negócios de bioenergia. Até 2025, a companhia pretende aumentar a sua produção de biocombustíveis e o fornecimento de biogás para ~50 mil barris por dia (mbd) e ~40 mil barris de petróleo equivalente por dia (mboed), respectivamente. Até 2030, a bp pretende aumentar a sua produção de biocombustíveis e o fornecimento de biogás para ~100mbd e ~70mboed, respectivamente.

No final de 2023, o EBITDA ajustado não auditado da bp Bunge Bioenergia (conforme definido no Relatório Anual da bp e no Formulário 20-F 2023) foi de aproximadamente US$ 0,8 bilhão. Mais informações

