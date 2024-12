O AFS Intercultura Brasil abriu as inscrições para o AFS Global STEM Academies 2025, programa financiado pela bp, que vai oferecer dez bolsas integrais de intercâmbio para estudantes brasileiros de 15 a 17 anos. Focado em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), o programa também visa discutir soluções para desafios globais, como mudanças climáticas e transição energética. As inscrições vão até 15 de janeiro de 2025 e os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site do programa.

Dividido em duas etapas, o programa se inicia em março de 2025 com uma fase virtual. Entre 8 de março e 7 de junho de 2025, os participantes realizarão atividades semanais, com carga horária total de quatro horas. Durante esse período, eles terão acesso a workshops, diálogos globais e desenvolverão projetos de impacto social que estejam alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.