Executivos globais debatem futuro da tecnologia subsea para ambientes desafiadores no Brasil

Rio de Janeiro, maio de 2025 – A Castrol, empresa do grupo bp, reuniu operadores, OEMs (Original Equipment Manufacturers) e especialistas da indústria de energia no Castrol Subsea Technology Forum, evento para compartilhamento de conhecimento técnico realizado no Rio de Janeiro, no último dia 21, com foco nos desafios das operações subsea. A programação, voltada à inovação e ao futuro das operações em águas profundas, abordou temas como avanços tecnológicos offshore, digitalização, inteligência artificial, sistemas de processamento subsea, regulamentação ambiental e tecnologia de fluidos subsea.

Chairman do evento, Alistair Mykura, OEM Liaison Manager da Castrol, destacou o papel estratégico do Brasil na evolução das tecnologias subsea, impulsionada pela expansão dos FPSOs (Floating Production, Storage and Offloading units) e pelos desafios crescentes de projetos mais profundos e complexos. “Estamos falando de maior eficiência e confiabilidade em ambientes remotos e em águas profundas que exigem soluções inovadoras”, afirmou.

Segundo ele, o fórum foi concebido justamente para fomentar a troca de conhecimento com a industria e stakeholders.

Além disso, o fórum contou com outros líderes internacionais da Castrol em Tecnologia, Regulação Ambiental e Engenharia de Serviços Técnicos. Representantes da Brava Energia, OneSubsea e Oceaneering também se juntaram como apresentadores para compartilhar suas perspectivas sobre o mercado, desafios associados e oportunidades.