Έως και τις 31/12, χρησιμοποίησε στις συναλλαγές σου το BPme και με κάθε σου ανεφοδιασμό σε bp Diesel & bp Ultimate Diesel κέρδισε περισσότερα!

Κάθε Τρίτη εφοδιάσου με bp Diesel στα συμμετέχοντα πρατήρια BPme, χρησιμοποίησε την BPme κάρτα σου (ψηφιακή ή φυσική) και κέρδισε 2πλάσιους BPme πόντους ανά λίτρο.

εφοδιάσου στα συμμετέχοντα πρατήρια BPme, (ψηφιακή ή φυσική) και Κάθε Πέμπτη εφοδιάσου με bp Ultimate Diesel στα συμμετέχοντα πρατήρια BPme, χρησιμοποίησε την BPme κάρτα σου (ψηφιακή ή φυσική) και κέρδισε 8 BPme πόντους ανά λίτρο.

Κέρδισε περισσότερους BPme πόντους και αξιοποίησέ τους στις ανταμοιβές που σου ταιριάζουν! Ενδεικτικά, με 500 BPme πόντους έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις κουπόνι καυσίμων αξίας 4€ για την επόμενη συναλλαγή σου!

Μπορείς να ενημερωθείς για τους Όρους & Προϋποθέσεις της ενέργειας εδώ.

Γίνε μέλος σήμερα κάνοντας την εγγραφή σου στο πρατήριο ή στο BPme app.