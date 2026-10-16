Έως και 27/12, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, χρησιμοποίησε στις συναλλαγές σου το BPme και κέρδισε 8 BPme πόντους ανά λίτρο σε κάθε αγορά bp Super Unleaded 98 ή bp Ultimate Unleaded 100 στα συμμετέχοντα πρατήρια BPme.

Εφοδιάσου με bp Super Unleaded 98 ή bp Ultimate Unleaded 100 στα συμμετέχοντα πρατήρια BPme.

στα συμμετέχοντα πρατήρια BPme. Χρησιμοποίησε την BPme κάρτα σου (ψηφιακή ή φυσική) κατά τη συναλλαγή σου για να συγκεντρώσεις τους BPme πόντους σου

(ψηφιακή ή φυσική) κατά τη συναλλαγή σου για να συγκεντρώσεις τους BPme πόντους σου Κέρδισε 8 BPme πόντους ανά λίτρο και συγκέντρωσε πιο γρήγορα πόντους για τις ανταμοιβές σου.

Κέρδισε περισσότερους BPme πόντους και αξιοποίησέ τους στις ανταμοιβές που σου ταιριάζουν! Ενδεικτικά, με 500 BPme πόντους έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις κουπόνι καυσίμων αξίας 4€ για την επόμενη συναλλαγή σου!

Μπορείς να ενημερωθείς για τους Όρους & Προϋποθέσεις της ενέργειας εδώ.

Γίνε μέλος σήμερα κάνοντας την εγγραφή σου στο πρατήριο ή στο BPme app.