Menú* El Menú Sabe a Desayuno es una combinación de productos con un precio de descuento de 2,50€. Dentro del menú entran todos los cafés excepto el café frappé y como producto de bollería el croissant francés. Menu sujeto a la disponibilidad de los prodctos en el establecimiento.

El Menú Sabe a Almuerzo es una combinación de productos con un precio de descuento de 5,50€. Dentro del menú entran todos los bocadillos excepto el de paleta ibérica y el de chorizo. Las bebidas incluidas en el menu son refrescos en envase pet 500ml. (coca-cola, coca-cola light, coca-cola zero, coca-cola zero zero, fanta de naranja, fanta de limón, sprite), así como agua. Menu sujeto a la disponibilidad de los prodctos en el establecimiento.

El Menú Sabe a Merienda es una combinación de productos con un precio de descuento de 2,90€. Dentro del menú entran todos los cafés excepto el café frappé y como dulce el muffin natural y el muffin con pepitas de chocolate. Menu sujeto a la disponibilidad de los prodctos en el establecimiento.