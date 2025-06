Bienvenido al programa miBP

ÚNETE AL PROGRAMA MIBP Y CONSIGUE 5 € * PARA TUS PRÓXIMOS REPOSTAJES



¿Aun no formas parte de miBP? Pues únete y te regalamos 5 € * de bienvenida para que los descuentes en tus próximos repostajes. ¡Es muy fácil! Descarga la app miBP y date de alta como nuevo cliente, o bien vincula tu nueva tarjeta física a la app y tus 5 € de Ahorro miBP aparecerán en tu cuenta para tus próximas visitas, en las que también te llevarás hasta 4 € extra de Ahorro miBP .



miBP es el programa de fidelización gratuito que te ayuda a ahorrar en carburante y disfrutar de los mejores productos y servicios con tus repostajes.

Escanea en caja tu tarjeta miBP y conseguirás doble beneficio: hasta 8 céntimos de Ahorro miBP por litro repostado para descontarlos en tus siguientes repostajes, y puntos que podrás canjear por regalos y descuentos en empresas colaboradoras.

En la app miBP encontrarás muchas ventajas exclusivas, como promociones personalizadas, acceso a tus puntos y saldos, y al catálogo miBP de una manera muy sencilla y rápida.

¡Fácil! ¡Únete al programa miBP en nuestra app y disfruta de 5€* para tus próximos repostajes, y muchas ventajas más!

Conoce más en mibp.es.

Legal

Condiciones legales: Promoción aplicable a nuevos miembros de programa miBP, que se registren en el programa por primera vez a través de app o registren una nueva tarjeta física a través de la web o app. El cliente solo podrá canjear en ahorro miBP el 20% del valor de su repostaje en (independientemente del tipo de carburante).

5€ de bienvenida se cargan en la cuenta miBP a los clientes una vez se hayan registrado en el programa miBP + 2€ que se cargarán en su primer repostaje + 2€ que se cargarán en su segundo repostaje.

Consulta el texto completo de las Bases Legales de esta promoción.

Resto de condiciones aplicables al ahorro miBP en los T&C miBP Términos y Condiciones miBP.



En el caso de que bp o cualquier empleado de la estación detecten cualquier anomalía o existan motivos para considerar que un participante está impidiendo el normal desarrollo de esta, no cumple con las condiciones o está llevando a cabo un procedimiento fraudulento, podrá ser eliminado de la Promoción y, en su caso, anulado el Premio que hubiera podido conseguir o el cajero no aceptará el premio en la caja. BP se reserva el derecho de eliminar de la Promoción a cualquier Participante que evidencie o del que se tengan razones fundadas para considerar que está cometiendo actuaciones irregulares en el sentido antes descrito. BP se reserva el derecho a dar de baja y expulsar automáticamente a cualquier Participante del que estime que realiza un mal uso o abuso de la Promoción, con la correspondiente cancelación de su participación. Se entiende como mal uso, con carácter enunciativo y no excluyente, el incumplimiento de cualquier condición de participación incluida en estas Bases.