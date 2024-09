Nuestro enfoque para el cálculo es del ahorro de emisiones de CO 2 e es «del pozo a la rueda» (well-to-wheel), es decir, desde la producción del carburante a partir de las materias primas hasta el uso final por parte de los clientes.

Para ello hemos optado por la metodología basada en la energía descrita en el artículo 31, apartado 1, parte b o c de la Directiva sobre energías renovables (UE) 2018/2001 (RED II) para el cálculo del ahorro de emisiones.

Los valores reales de CO 2 e del producto proceden de documentos de PdS (Prueba de Sostenibilidad) certificados emitidos por un sistema como ISCC y cumplen así los requisitos de la Directiva sobre energías renovables (UE) 2018/2001 (RED II). Para ello, es necesario aplicar un método de balance de masas. El ahorro se calcula mediante un valor de referencia de combustible fósil de 94 gCO 2 e/MJ, el valor por defecto según el Anexo V de RED II.

El ahorro de emisiones de CO 2 e con bp bioenergy HVO será siempre de al menos el 85% según el balance de masas. El ahorro real de emisiones de CO 2 e en cada caso puede variar para diferentes proporciones bp bioenergy HVO, y dependiendo del origen y la cadena de suministro de las materias primas utilizadas para la producción.

Esto significa que si se mezclan distintas proporciones de bp bioenergy HVO con diferentes ahorros de CO 2 e, el ahorro total de CO 2 e de la mezcla será como mínimo del 85%.

El cálculo del ahorro es el siguiente:

% de ahorro de emisiones de CO 2 e = (EFF -ERF) / EFF x 100

ERF = emisiones totales del combustible renovable

EFF = emisiones totales del combustible fósil de comparación