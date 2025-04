Ofertas de peaje regional

Suiza



La viñeta es obligatoria para todos los vehículos de motor y remolques de hasta 3,5 toneladas en Suiza.



La viñeta se puede comprar por 1 año por 40 francos suizos en la mayoría de clubes de automóviles y gasolineras de autopistas.

Vignette can be purchased for 1 year for 40 Swiss Francs at the majority of automotive clubs and motorway petrol stations.

También puede utilizar bp Tollbox for EETS en Suiza.