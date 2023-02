Operatividad e inversiones

El progreso de la refinería de Castellón es tanto productivo como sostenible y medioambiental

La refinería de Castellón no ha dejado de evolucionar desde su puesta en marcha en la década de 1960. Lo ha hecho siguiendo el compromiso de bp por cumplir con los estándares económicos, industriales y medioambientales de cada época.

Tras décadas mejorando el almacenamiento, el break even, la accesibilidad y otras cuestiones técnicas, hoy las inversiones ya no apuntan solo hacia la mejora productiva, sino también hacia la eficiencia y las reducciones de emisiones acordes a la estrategia bp net zero.

La refinería de Castellón cuenta con una disponibilidad de planta superior al 98%, una capacidad productiva que supera los 6 millones de toneladas de crudo anuales / 110.000 barriles diarios y un consumo de energía que rebaja en 15 puntos porcentuales lo observado en instalaciones homólogas. Pero nada de ello es casual.

Todo ello nos sitúa como una de las mejores refinerías de bp y del mundo

bp ha invertido 1.200 millones de euros en los últimos 15 años para conseguir que la refinería estuviera a la altura de las exigencias normativas y los requisitos industriales más exigentes. La planta ha crecido y, sobre todo, se ha modernizado.

Es una tendencia que se mantendrá de aquí a 2050 para convertir al icono de prosperidad de Castellón en uno de los principales motores de la neutralidad de carbono con la que bp quiere contribuir a la transición energética mundial.