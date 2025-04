bp a chargé en toute sécurité, pour l’exportation, la première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) de la phase 1 de son projet GTA au large de la Mauritanie et du Sénégal. Cela fait suite au premier flux de gaz du projet, annoncé plus tôt cette année.



Cette première cargaison de GNL sur le champ GTA cette année, est le troisième projet majeur en amont pour bp. Ce sont les premiers des 10 prévus d'ici la fin de 2027, conformément à la stratégie de bp visant à développer son activité pétrolière et gazière en amont.

"Cette première cargaison en provenance de la Mauritanie et du Sénégal marque un nouvel approvisionnement significatif pour les marchés énergétiques mondiaux. Le démarrage des exportations de la phase 1 de GTA est une étape importante pour bp et ses activités pétrolières et gazières alors que nous célébrons la création d’un nouveau pôle de production au sein de notre portefeuille mondial.



"C’est l’aboutissement de plusieurs années de travail de l’ensemble des équipes projet et opérations. Félicitations à tous ceux qui ont permis de franchir cette étape majeure en toute sécurité ! Je tiens également à remercier les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal, ainsi que nos partenaires, Kosmos Energy, PETROSEN et SMH, pour leur appui en continu ainsi que leur collaboration", a déclaré Gordon Birrell, Vice-Président Exécutif chargé de la Production et des Opérations.

La première cargaison de GNL a été transférée à un transporteur à partir du navire flottant de gaz naturel liquéfié (FLNG) du projet situé à 10 kilomètres au large, où le gaz naturel avait été refroidi par cryogénie, liquéfié et stocké.

GTA est l’un des développements offshore les plus profonds d’Afrique, avec des ressources gazières à des profondeurs allant jusqu’à 2 850 m sous l’eau. Il a été déclaré « projet d’importance nationale stratégique » par les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal. Une fois entièrement mise en service, la phase 1 de GTA devrait produire environ 2,4 millions de tonnes de GNL par an pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux, avec une allocation de volumes de gaz qui sera également mise à la disposition des marchés nationaux dans les deux pays lorsqu’ils seront prêts à la recevoir.

" C’est un moment de grande fierté pour la Mauritanie et le Sénégal. Tout au long du développement de ce projet, nous avons établi des relations solides avec les gouvernements hôtes, les communautés locales et nos partenaires, et nous nous réjouissons de les renforcer dans les années à venir tandis que nous poursuivons nos opérations", a déclaré Dave Campbell, Vice-Président Senior pour la Mauritanie et le Sénégal.

bp est arrivée en Mauritanie et au Sénégal en 2017. Les activités de construction de GTA ont généré plus de 3 000 emplois locaux et le projet a fait appel à environ 300 entreprises locales en Mauritanie et au Sénégal.



Notes aux éditeurs

Les ressources gazières du projet GTA sont situées à environ 120 kilomètres au large, à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal.

Le FPSO de GTA – situé à environ 40 kilomètres au large – élimine l'eau, le condensat et les impuretés avant que le gaz ne soit transféré au navire flottant de gaz naturel liquéfié (FLNG) du projet, situé à 10 kilomètres au large, pour être refroidi cryogéniquement, liquéfié et stocké avant d'être transféré aux transporteurs de GNL.

Depuis l’établissement de la présence de bp en Mauritanie et au Sénégal, bp et ses partenaires ont élaboré et lancé un programme d’investissement social touchant plusieurs secteurs, représentant plusieurs millions de dollars, qui améliore la qualité de vie dans les communautés auprès desquelles nous opérons et crée des opportunités de développement local à long terme.

Un programme de formation d’apprentis de GTA s’engage à développer un vivier de talents locaux et compte 47 apprentis techniciens suivant un programme sur mesure, les préparant à faire partie de la prochaine génération d’opérateurs offshore.

bp soutient également le développement économique local en Mauritanie et au Sénégal en investissant dans des domaines tels que la pêche, les coopératives de femmes, la santé, la microfinance, l'éducation et la formation aux compétences commerciales.

Mise en garde :

Afin d’utiliser les dispositions d’exonération de la Private Securities Litigation Reform Act, loi américaine de 1995 (la « PSLRA ») et la doctrine générale des mises en garde, bp fournit la mise en garde suivante.

Ce communiqué de presse contient certaines prévisions, projections et déclarations prévisionnelles (c’est-à-dire des déclarations relatives des événements et circonstances futurs et non passés) concernant la situation financière, les résultats d’exploitation et les activités de bp, ainsi que certains des plans et objectifs de bp concernant ces éléments. Ces énoncés sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l’emploi de mots tels que « sera », « s’attend à », « devrait », « vise à », « cible », « pourrait », « peut », « a pour objectif », « est susceptible de », « a l’intention de », « croit », « anticipe », « prévoit », « voit » ou des expressions similaires. Par leur nature, les déclarations prévisionnelles impliquent des risques et des incertitudes, car elles sont liées à des événements et dépendent de circonstances qui se produiront ou pourraient se produire à l’avenir et qui sont indépendantes de la volonté de bp. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés dans ces déclarations, en fonction de divers facteurs, notamment des facteurs de risque décrits comme « Facteurs de risque » dans le dernier rapport annuel de bp et le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et dans l’un de nos rapports publics les plus récents.

Notre rapport annuel et le formulaire 20-F les plus récents, ainsi que d’autres documents relatifs à la période sont disponibles sur notre site Web à l’adresse www.bp.com, ou peuvent être obtenus auprès de la SEC en appelant le 1-800-SEC-0330 ou sur son site Web à l’adresse www.sec.gov.





Pour toute question :

Bureau de presse bp Londres, bppress@bp.com +44 7831 095541, +44 7919 217511