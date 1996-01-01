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La présence de bp en Mauritanie et au Sénégal remonte à 2017, à la suite de la découverte d’un champ gazier qui chevauche la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal.Pour en savoir plus
Nous nous efforçons d’établir des relations solides avec les populations locales, basées sur la confiance et le respect mutuels, et de soutenir le dialogue citoyen, une plus grande transparence et le renforcement des capacités.Pour en savoir plus
Afin qu’il soit plus simple pour les fournisseurs de faire part de leur intérêt à travailler avec bp, nous sommes en train de créer un nouveau portail pour les fournisseurs locaux.Pour en savoir plus
Nous sommes ravis de vous présenter notre nouveau site de carrières. Que vous débutiez ou souhaitiez franchir une nouvelle étape, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour façonner votre parcours professionnel.Pour en savoir plus
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