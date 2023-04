bp et la Mauritanie vont explorer le potentiel de l’hydrogène vert à grande échelle

bp a signé aujourd’hui un protocole d’accord (Memorandum of Understanding, MoU) avec le gouvernement mauritanien, en vertu duquel bp mettra en œuvre un innovant programme explorant le potentiel de production à grande échelle d’hydrogène vert dans le pays.

S'appuyant sur les solides relations que bp entretient avec le pays, cet accord pourrait constituer une étape importante vers le développement d'une production significative d'hydrogène vert en Mauritanie.

Le protocole d’accord a été signé aujourd’hui lors d’une réunion en marge de la COP27, par le Président de la Mauritanie, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani , S.E. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie pour le gouvernement de Mauritanie, Bernard Looney, directeur exécutif (CEO) de bp, Anja-Isabel Dotzenrath, Vice-présidente exécutive de bp pour le gaz et l’énergie à faible émission de carbone, Gordon Birrell, vice-président exécutif de la production et des opérations de bp et Emil Ismayilov, vice-président senior de bp pour la Mauritanie et le Sénégal.

Dans le cadre de cet accord, bp réalisera un certain nombre d’études pour évaluer la faisabilité technique et commerciale de la production d’hydrogène vert en Mauritanie. L’hydrogène vert est produit par l’électrolyse de l’eau, alimentée par une énergie renouvelable.

bp réalisera d’abord une campagne de collecte de données avec des études évaluant l’adéquation des ressources éoliennes et solaires dans des endroits sélectionnés pour la production d’énergie renouvelable à grande échelle et la production d’hydrogène vert.

"Nous développons déjà l’un des projets gaziers les plus innovants au monde avec le soutien du gouvernement mauritanien. Et nous avons maintenant l’intention d’étendre notre partenariat aux énergies à faible teneur en carbone en explorant le potentiel d’un développement d’hydrogène vert de premier plan mondial, qui pourrait positionner la Mauritanie au premier plan de la transition énergétique. En collaboration avec le gouvernement mauritanien, nous allons maintenant travailler pour comprendre comment l’hydrogène vert pourrait être produit de manière optimale, en appliquant nos compétences techniques et notre expertise pour aider à libérer le potentiel d’énergie propre du pays"

Anja-Isabel Dotzenrath, Vice-présidente exécutive de bp pour le gaz et l’énergie à faible émission de carbone

bp et la Mauritanie entretiennent déjà une relation de longue date. bp et ses partenaires, y compris la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH) de Mauritanie, travaillent actuellement à l’achèvement de la phase 1 du projet de gaz naturel liquéfié Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Le développement de cet innovant projet offshore à la frontière de la Mauritanie et du Sénégal a été approuvé en 2018. Il est prévu de produire environ 2,3 millions de tonnes de GNL par an, avec des ressources suffisantes pour soutenir la production pendant plus de 20 ans. Récemment , bp a également annoncé la signature d’un contrat d’exploration et de partage de production pour la ressource gazière de BirAllah en Mauritanie.

L’hydrogène est l’un des cinq moteurs de croissance de transition énergétique de bp. À l’échelle mondiale, bp travaille sur un important et croissant portefeuille d’options pour le développement de projets d’hydrogène vert et bleu sur des marchés privilégiés à travers le monde, y compris des développements au Royaume-Uni, aux Pays-Bas,en Allemagne, en Espagne, au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Australie.Elle a récemment acquis une participation de 40,5 % et la fonction d’opérateur du Asian Renewable Energy Hub (AREH), qui a le potentiel d’être l’un des plus grands hubs d’hydrogène vert et d’énergies renouvelables au monde.

