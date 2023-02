bp et ses partenaires passent à la prochaine étape d'évaluation du concept de la phase 2 du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA)

bp et ses partenaires ont confirmé aujourd'hui le concept de développement de la deuxième phase du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Grand Tortue Ahmeyim (GTA), exploité par bp, qu'ils porteront à la prochaine étape d'évaluation.

Le partenariat - composé de bp, PETROSEN, la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH) et Kosmos Energy - évaluera une plateforme gravitaire (GBS) comme base pour la phase 2 du projet d'expansion de GTA (GTA2) avec une capacité totale comprise entre 2,5 et 3 millions de tonnes par an.



Les développements GNL GBS ont une connexion statique avec le fond marin, la structure fournissant le stockage du GNL et une fondation pour les installations de liquéfaction.

La conception comprendra également de nouveaux puits et équipements sous-marins, qui s'intégreront aux infrastructures existantes de GTA et les développeront. Le partenariat envisagera d'alimenter la liquéfaction du GNL à l'électricité pour contribuer à réduire les émissions opérationnelles. bp et ses partenaires collaborent actuellement avec des entrepreneurs pour faire progresser le concept vers la phase de pré-FEED.

Gordon Birrell, Vice-Président exécutif de bp pour les opérations et la production, a déclaré : "Nous allons nous appuyer sur notre solide collaboration avec nos partenaires et les gouvernements mauritanien et sénégalais pour poursuivre le développement d'une plate-forme énergétique fructueuse à long terme en Afrique occidentale. GTA demeure le fondement de notre stratégie visant à développer les hydrocarbures les plus résilients pour contribuer à assurer la sécurité énergétique aujourd'hui."

GTA est située à 120 km au large des côtes, à une profondeur d'eau de 2850 m, ce qui en fait l'un des projets sous-marins les plus profonds d'Afrique. La phase 1 - actuellement en cours de développement - exportera du gaz vers un FPSO situé à environ 40 km au large, où le gaz sera traité et les liquides séparés, avant d'exporter le gaz vers des installations flottantes de GNL situées à 10 km au large. Il devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de GNL par an lorsque les opérations commenceront.

En juillet 2021, le projet GTA s'est vu accorder le statut de "projet national d'importance stratégique" par les présidents de la Mauritanie et du Sénégal. Cette reconnaissance démontre l'engagement des gouvernements hôtes et l'importance du projet pour les deux pays.

bp et les deux gouvernements ont déjà une coopération de longue date et de grande envergure englobant le projet GTA et d'autres développements énergétiques potentiels. En octobre 2022, bp a annoncé la signature d'un contrat d'exploration et de partage de la production pour la ressource gazière de BirAllah en Mauritanie. En outre, bp continue de travailler avec des partenaires sur le développement d'un important projet de transformation du gaz en électricité au Sénégal, Yakaar Teranga.

Plus récemment, bp a signé un protocole d'accord avec le gouvernement mauritanien pour la mise en œuvre d'un programme visant à explorer le potentiel de production à grande échelle d'hydrogène vert dans le pays.