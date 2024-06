Le projet GNL de GTA franchit une étape majeure avec l’arrivée du navire FPSO

Avertissement :

Pour utiliser les clauses d’exonération de la Loi américaine de réforme des litiges sur les titres privés de 1995 (loi PSLRA), et la doctrine générale des mises en garde, bp offre la mise en garde qui suit.

Ce document contient des prévisions, des projections et des énoncés prévisionnels, c’est-à-dire des énoncés relatifs à des événements et circonstances futurs, et non passés, qui peuvent être liés à une condition financière, à des résultats des opérations et activités de bp et à certains des plans et objectifs de bp concernant ces éléments. Ces énoncés sont en général, mais pas toujours, identifiés par l’utilisation de mots tels que « sera», « s’attend », « devrait », « a pour objectif », « vise », « pourrait », « objectif », « est susceptible de », « a l’intention de », « pense », « anticipe », « prévoit », « nous voyons », ou des expressions similaires. De par leur nature, ces énoncés prévisionnels impliquent des risques et des incertitudes car ils se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui se produiront ou pourraient se produire et qui échappent au contrôle de bp. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux exprimés dans ces énoncés, en fonction de plusieurs facteurs, notamment les facteurs de risque établis sous la rubrique « Facteurs de risque », dans le dernier rapport annuel de bp et dans le formulaire 20-F, déposés auprès de la US Securities and Exchange Commission et dans nos rapports publics plus récents.

Notre dernier Rapport annuel, le Formulaire 20-F ainsi que d’autres soumissions périodiques sont disponibles sur notre site Internet (www.bp.com), ou peuvent être obtenus auprès de la SEC au 1-800-SEC-0330, ou via le site Internet www.sec.gov.