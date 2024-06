FPSO arrive à son emplacement final à GTA

Le navire flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO) est l’un des éléments clés du projet GNL Greater Tortue Ahmeyim (GTA) et est arrivé à son emplacement final au large de la Mauritanie et du Sénégal, complétant l’arrivée de tous les composants du projet. Le navire est solidement amarré à son emplacement permanent pour les 20 prochaines années et sera exploité par BP pour le compte des partenaires du projet Kosmos Energy, PETROSEN et SMH. Le FPSO devrait traiter plus de 500 millions de pieds cubes standard de gaz par jour dans le cadre du projet GTA, qui devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de GNL par an. Le projet a reçu le statut de projet national d'importance stratégique par les présidents de la Mauritanie et du Sénégal.