Où intervenons-nous ?

Le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) - Phase 1

À la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal, à une profondeur de 2 850 m, bp et ses partenaires développent un champ gazier offrant un potentiel de production de 30 ans.

Le champ Grand Tortue Ahmeyim (GTA) a le potentiel d’être une source d’énergie domestique et de revenus pour la Mauritanie et le Sénégal.



Le projet GTA ne représente qu’une partie de la superficie d’environ 13 500 km2 détenue par bp et ses partenaires en Mauritanie et au Sénégal, dont le potentiel de ressources gazières est estimé entre 50 et 100 tcf. On estime que le GTA seul contient plus de 15 tcf de ressources gazières potentiellement récupérables.



bp s’engage à aider les deux pays à développer leurs ressources de classe mondiale de manière durable.



En décembre 2018, bp a annoncé sa décision finale d’investissement (FID) pour la phase 1 du développement transfrontalier innovant Grand Tortue Ahmeyim, suite à un accord conclu entre les gouvernements mauritaniens et sénégalais et les partenaires bp, Kosmos Energy et les deux compagnies pétrolières nationales, la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) et la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH).



Cela a marqué le début d’un projet en plusieurs phases qui devrait avoir un impact durable et positif pour les générations à venir.