Le gouvernement des États-Unis en partenariat avec des acteurs stratégiques pour stimuler le développement socio-économique piloté par des acteurs locaux au Sénégal

Le Gouvernement des Etats-Unis, à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), est en train de nouer des partenariats avec des acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial sénégalais pour mettre en œuvre des programmes de développement dans différents secteurs touchant à la production agricole et à l'agrobusiness, à l'assainissement de l'eau et à l'hygiène, à l'adaptation au changement climatique et à l'environnement des politiques entrepreneuriales.

L'USAID et cinq de ces acteurs, à savoir bp, DER/FJ, FONSIS, KPC et WIC Capital, formalisent leur forte volonté de travailler ensemble ce 28 juillet à l'hôtel Pullman de Dakar, lors d'une cérémonie de signature d'un accord de partenariat. Le but de cet accord est de s'attaquer au problème du chômage des jeunes tout en améliorant la compétitivité des entreprises. Ces partenariats permettront de créer des synergies visant à mieux soutenir les micro-, petites et moyennes entreprises appartenant à des jeunes et des femmes entrepreneurs sénégalais.

Au cours des cinq prochaines années, l'USAID et ses partenaires assisteront le secteur privé dans la recherche de solutions axées sur le marché aux défis économiques, sociaux et environnementaux. Ainsi, ils accompagneront les femmes et les jeunes pour leur permettre de participer à la vie économique et à la prise de décision et renforceront les capacités des organisations de la société civile à plaider pour un changement positif. Pour atteindre cet objectif, l'USAID et ses partenaires concevront et mettront en œuvre conjointement des activités dans des domaines d'intérêt commun identifiés par le biais de mécanismes existants tels que le projet USAID Entrepreneuriat & Investissement, ainsi que les activités du projet Feed the Future Sénégal Nafoore Warsaaji et les activités du projet Policy System, et le nouveau projet Feed the Future dénommé Value Chain Services.

Ces accords quinquennaux de partenariat permettront de renforcer les capacités de plus de 200 000 jeunes et femmes et de susciter chez eux le désir de créer de nouvelles entreprises. Vingt mille (20 000) micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) seront encadrées et formées et se verront offrir d'autres services de développement de leurs activités en fonction de leurs besoins. Ces entreprises bénéficieront également d'un soutien financier adéquat pour développer leurs activités et accéder à de nouvelles opportunités de marché, ainsi qu'à des réseaux.

L'USAID s'est engagée à promouvoir le développement piloté par les acteurs locaux en diversifiant sa base de partenaires et en encourageant un recours accru aux solutions locales de développement. Ces partenariats et le soutien qui sera apporté aux MPME locales s'inscrivent dans une logique de formation de nouveaux champions capables d'impulser un développement local inclusif au Sénégal.

À propos de l'USAID

L'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) s'attache à promouvoir et à démontrer les valeurs américaines de démocratie ainsi que sa vision d'un monde libre, pacifique et prospère. En collaboration avec ses partenaires sénégalais, l'USAID/Sénégal apporte une assistance permettant de sauver des vies, de stimuler la croissance économique, d'offrir des opportunités de formation, de renforcer la gouvernance et la société civile, et d'appuyer le plan de développement national du Sénégal, le Plan Sénégal Emergent. +221 33 879 4000 ; usaid-senegal@usaid.gov ; www.usaid.gov/senegal

À propos de bp

bp a établi sa présence en Mauritanie et au Sénégal en 2017, suite à la découverte d'un champ gazier qui est à cheval sur la frontière maritime des deux pays. Depuis son implantation en Mauritanie et au Sénégal, bp s'est associé à Kosmos Energy, à la Société Mauritanienne Des Hydrocarbures (SMH) et à la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) pour le développement de la phase 1 du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA). GTA est un projet innovant et un investissement de plusieurs milliards de dollars visant à faire du bassin une réserve gazière de classe mondiale et une plateforme GNL majeure.

A propos de la DER/FJ

La DER/FJ est une agence du gouvernement du Sénégal rattachée au Secrétariat Général de la Présidence de la République du Sénégal (créée par décret N° 2017-2123 du 15 novembre 2017). Le principal objectif de cette agence est de participer aux efforts déployés par le Gouvernement du Sénégal pour favoriser la création de richesses, l'inclusion et la participation active des populations à la croissance et l'équité territoriale. Dans le cadre de cette mission, la DER/FJ établit de nombreux partenariats avec des acteurs locaux et internationaux impliqués dans la mise en œuvre de programmes dédiés à l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers l'entrepreneuriat.

A propos du FONSIS

Le FONSIS est une agence du gouvernement du Sénégal placée sous l'autorité du ministère de l'Économie et du Plan. Il a pour but de promouvoir le rôle de l'État du Sénégal en tant qu'investisseur, partenaire et complément du secteur privé. Le Fonds favorise les investissements directs visant à accélérer le développement économique et social du pays, en créant des richesses et des emplois pour les générations actuelles et futures. Le fonds attire des investisseurs à la recherche de marchés émergents et d'opportunités d'affaires à fort potentiel de croissance et de rentabilité. Le FONSIS investit des capitaux dans des projets, de concert avec des investisseurs nationaux et étrangers.

A propos de WIC Capital

WIC Capital est le premier fonds d'investissement consacré aux entreprises détenues par des femmes au Sénégal. Il a pour objectif d'identifier et de développer un portefeuille de PME prometteuses susceptibles de contribuer au développement des économies du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. WIC Capital investit à travers toute une gamme de titres de créance et de capitaux propres dans des entreprises de tous les secteurs, fondées par des femmes, détenues ou dirigées à au moins 50 % par des femmes, ou dont l'équipe de direction est majoritairement composée de femmes. WIC Capital a également créé une division dont l'objectif est de fournir aux PME dirigées par des femmes les outils nécessaires pour atteindre une croissance durable significative : WIC Academy qui travaille avec un large éventail d'entreprises dirigées par des femmes et s'appuie sur l'expertise des membres de WIC, sur des partenariats techniques avec des organisations locales et internationales, ainsi que sur des expertises externes.

À propos du KPC

Le Centre coréen pour la productivité (KPC) est le premier organisme de conseil lié au gouvernement de la Corée du Sud et le premier établissement d'enseignement industriel du pays. Le Centre a été créé en 1957 pour améliorer la productivité nationale des sites industriels.Le Centre a été créé en 1957 pour renforcer la productivité nationale des sites industriels. Le KPC a contribué à améliorer la productivité globale tant au niveau national qu'au niveau des entreprises et des individus en mettant en œuvre divers projets de recherche visant la mise en place de politiques nationales, en développant des instruments de mesure du capital social et des projets de conseil pour l'amélioration de la productivité des entreprises et du public, et en mettant en place des services de formation et de qualification personnalisés. Le CPK est présent au Sénégal pour contribuer au développement économique en soutenant les jeunes entreprises de différents secteurs ainsi que l'écosystème de l'entrepreneuriat.