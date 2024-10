bp et ses partenaires annoncent l'attribution d'un contrat pour le développement d'un récif artificiel au large de Saint-Louis, Sénégal

bp et ses partenaires, PETROSEN et Kosmos Energy, sont heureux d'annoncer l'attribution du contrat pour développer et installer un récif artificiel au large de la côte de Saint-Louis, au Sénégal. Ce projet constitue un élément clé du programme d'investissement social du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) pour le Sénégal et reflète l'engagement environnemental et social du projet envers les communautés de Saint-Louis et les associations de pêche artisanale.



La conception proposée du récif artificiel est soumise à l'approbation des autorités et des organisations de pêche.

Le contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation pour le récif artificiel a été attribué à STAPEM Offshore et aux spécialistes de la surveillance écologique et des récifs artificiels ARC Marine en tant que sous-traitants.

Cette initiative de récif artificiel est conçue pour améliorer la biodiversité marine et offrir des opportunités de soutenir des pratiques de pêche durables en travaillant avec les communautés de pêche artisanale. En tant que telle, elle est destinée à être un investissement durable en soutien à la vitalité économique à long terme de l'écosystème côtier et des ressources de Saint-Louis.

La conception de ce récif artificiel est un élément important d'un programme d'investissement social d'envergure au Sénégal, axé sur les domaines de la santé communautaire, du développement économique, de la sensibilisation à l'environnement, de l'entrepreneuriat et de l'éducation.

Ce programme fait partie du projet GTA, un projet offshore innovant où bp et ses partenaires créent un nouveau hub de production de GNL au large des côtes de la Mauritanie et du Sénégal. Le projet GTA devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de GNL par an pendant 20 ans.



Dans le cadre du programme d'investissement social du projet GTA au Sénégal, cette initiative reflète l'engagement du projet à soutenir les communautés de Saint-Louis et notre objectif de contribuer à la conservation de la biodiversité marine du Sénégal. Grâce à la collaboration avec les autorités locales et les organisations de pêche, nous cherchons à établir des avantages durables qui favorisent des pratiques de pêche durables et améliorent les moyens de subsistance. Nous sommes fiers de notre contribution à ce projet révolutionnaire, qui reflète l'engagement du projet envers la gestion environnementale et renforce notre partenariat avec le Sénégal.

Massaer Cisse, Vice-Président et Directeur Général, Sénégal

Le Sénégal est un pays riche en ressources naturelles, en talents et en potentiel immense de croissance. Chez STAPEM Offshore, nous sommes honorés de jouer un rôle clé dans la contribution à son développement durable, en particulier à travers ce projet révolutionnaire de récif artificiel. Notre collaboration avec bp et ses partenaires ainsi qu'avec les parties prenantes locales incarne notre engagement à fournir non seulement une excellence technique, mais aussi des impacts positifs à long terme pour l'environnement et les communautés locales. En soutenant la création de ce récif artificiel, nous visons à améliorer la biodiversité marine tout en offrant de nouvelles opportunités aux communautés locales de pêche artisanale dont les moyens de subsistance dépendent de la vitalité de l'écosystème côtier. Ce projet nous permet d'appliquer notre expertise en ingénierie marine et en solutions pour promouvoir la durabilité environnementale et aider à améliorer les habitats naturels. Nous sommes très fiers de participer à une initiative aussi visionnaire, qui reflète nos valeurs fondamentales d'innovation, de responsabilité et de partenariat avec les autorités locales.

Jean-Marc Gerber, Directeur Général de STAPEM Group