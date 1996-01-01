サプライ＆トレーディング​

LNG（Liquified Natural Gas） bpのLNGポートフォリオは、世界各地で参画している長期のLNGプロジェクトに加え、中長期・短期・スポットなど様々なLNG契約から構成され、上流でのガスの生産、パイプラインガス、LNG船での輸送、LNG輸入基地、販売、さらには、ガス発電事業までの一貫したバリューチェーンを展開しています。 ダイナミックな市場環境の中でも、お客様の要望に応えられるよう、価格・契約条件・トレーディング・金融手法を用いた価格リスクマネジメントなどにおいて常に新しいソリューションを提供しています。 こうしたビジネスの展開において、日本をはじめ、世界中の電力・ガス企業、国営石油・ガス会社の皆様との長期的なパートナーシップを尊重し、大切にしています。

OIL

bpはオイルトレーディングにおいて深い専門知識・経験と実績があり、卓越したトレーダー、アナリストと各地域の専門的な知識を結集して、グローバルな知見をもとに、ダイナミックな市場の変化に対応したトレーディングを展開しています。bpグループが世界各地に保有する油田や製油所等からの供給はもちろん、トレーディングチームのグローバルなネットワークを通じ、他の原油生産・供給者、あるいは製油所からの調達により、お客様の要望に応じたあらゆる主要原油や石油製品のトレーディングを可能にしています。日本オフィスでは、シンガポール等のbpグループのトレーディング拠点と連携して、アジア地域を中心に原油・石油製品・LPG・石油化学製品の安定的かつ効率的なサプライチェーンの構築をサポートしています。日本国内および東半球のお客様と強いパートナーシップを築きつつ、日々新たなビジネスの可能性を探求しています。



マリンフューエル

マリンフューエル（船舶燃料油）事業は、大規模なグローバルビジネスです。bpは世界的に屈指のサプライヤーで、戦略的拠点となる各港とのグローバルなネットワークを通じ、他社の追随を許さない高水準のサービスで、常に高品位の燃料を供給しています。日本オフィスにおいては、日本・韓国のお客様を中心に、マリンフューエルの供給、またお客様のニーズに応じたヘッジ等サービスを提供しています。

