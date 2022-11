私たちのグループにおいて、まず第一に大切なことは、健康、安全、保安、環境(HSSE)を守ることです。お客様はもちろん、パートナー企業様、当社従業員とその家族の安全確保を最優先事項とし、事故を起こさず、できるだけ環境に負荷を与えないようグループをあげて努力を続けています。 世界にはまだエネルギーの恩恵を受けていない人々が多くいます。より多くの人に環境に優しいエネルギーを届けること、そして尊い地球を守るため、低炭素化を促進することが私たちの使命であると考えます。地域のニーズを知る行政、企業、その他関係者との連携・協働による地域貢献を目指しています。

‘No accidents, no harm to people and no damage to the environment’