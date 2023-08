Desde 2022, a bp apoia o Programa Janela do Índico da Associação Estímulo

A bp Portugal tem apoiado o Programa Janela do Índico em Moçambique, promovido pela Associação Estímulo, uma Organização Não Governamental que promove ações de educação e formação destinadas ao desenvolvimento comunitário sustentável.

Conscientes da importância da Educação e da Formação no desenvolvimento integral das sociedades, este apoio teve início em 2022 quando a bp, juntamente com outras empresas, ajudou a construir as bases do Programa, através do apoio na construção das infraestruturas do centro de formação e nas primeiras formações (na área de conservação de alimentos e na ajuda à constituição e desenvolvimento de microempresas).

Em 2023, a bp entregou 500 “Kits de Parto”, na Província de Inhambane, no âmbito do Programa de apoio à saúde materno-infantil, que se traduzem numa mais valia e num instrumento eficaz para o combate à mortalidade infantil, e uma contribuição importante para o melhoramento das condições de saúde das mães.

Site Estímulo: https://estimulo.eu/2014/05/08/janela-do-indico/