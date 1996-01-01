A edição deste ano explora dois cenários possíveis, Current Trajectory e Below 2°, e detalha uma série de possíveis resultados, principais tendências e incertezas que se podem desenvolver nos mercados de energia nos próximos 25 anos.
Conheça aqui algumas das iniciativas de descarbonização da bp em Portugal.
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Veja aqui o “Ultimates”, uma série de cinco episódios onde a bp reúne diversos companheiros no que toca à alta performance.
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A apresentação do bp Energy Outlook 2025 juntou, na manhã do dia 14 de outubro, na Sede do Expresso, vários especialistas de renome nacional e internacional para debaterem temas como a segurança energética, a fragmentação geopolítica, e a eficiência energética, e o impacto destes desenvolvimentos no sistema energético global. O evento contou com o Expresso como media partner.