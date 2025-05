bp Ultimate com tecnologia ACTIVE - até mais 612km por ano

bp Ultimate permite:

bp Ultimate contribui para a limpeza e proteção do motor, o que faz com que haja menos atrito e desgaste das peças internas do motor.

bp Ultimate foi desenvolvido para que possa tirar o máximo partido do seu veículo. A tecnologia ACTIVE permite maximizar o desempenho do motor e garantir uma condução mais fluida e uma experiência mais eficiente — todos os dias, em todas as viagens.

*bp Ultimate com tecnologia ACTIVE permite fazer até mais 612km por ano

As tecnologias de motores evoluem e continuam a exigir mais dos combustíveis. Na bp, trabalhamos para antecipar e compreender essas mudanças, garantindo que as nossas formulações de combustível complementam as mais recentes inovações em motores, enquanto oferecem benefícios para motores mais antigos. Todos os anos, a bp realiza dezenas de milhares de horas de testes em motores e veículos para garantir que os nossos produtos são adequados para os motores de hoje. O nosso compromisso com a excelência é evidente na pesquisa e desenvolvimento meticulosos que dedicamos à criação dos nossos combustíveis e na manutenção de uma qualidade consistentemente alta em todo o mundo. A partir da nossa última pesquisa nos veículos em operação de Portugal, onde um condutor médio percorre 9500Km por ano, foi demonstrado que o combustível bp Ultimate proporciona um benefício de até mais 612km por ano em comparação com combustíveis comuns*. Esta vantagem significativa destaca o desempenho avançado e a eficiência dos combustíveis bp Ultimate com tecnologia ACTIVE. Estes são os nossos melhores combustíveis para o seu motor a gasolina e diesel.

*Testado em comparação com combustíveis conforme as especificações definidas pela legislação em vigor. O benefício anunciado verifica-se em utilização continuada em mais de 9500km, podendo variar de acordo com o estado do veículo, estilo de condução ou outros fatores.